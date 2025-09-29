szeptember 29., hétfő

Erdők Hete

Az erdők titkaival ismerkedhetnek a diákok

Címkék#Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt#Erdők Hete#Széchenyi István Egyetem

Kisalföld.hu
Az erdők titkaival ismerkedhetnek a diákok

Az Erdő Program foglalkozásain játékos módszerekkel ismerkedhetnek a gyerekek az erdő élővilágával.

Fotó: oee.hu

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.  a győri általános iskolák tanulóit a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán-és Társadalomtudományi Karával közösen szervezett Erdők Hete programjára invitálja  október 3-án (péntek), 9-12 óráig a Batthyány térre. 

 

Jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet.

 

