Erdők Hete
10 perce
Az erdők titkaival ismerkedhetnek a diákok
Az Erdő Program foglalkozásain játékos módszerekkel ismerkedhetnek a gyerekek az erdő élővilágával.
Fotó: oee.hu
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a győri általános iskolák tanulóit a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán-és Társadalomtudományi Karával közösen szervezett Erdők Hete programjára invitálja október 3-án (péntek), 9-12 óráig a Batthyány térre.
Jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet.
