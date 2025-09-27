Benézhettek a kézis lányok otthonába - fotók

A Turizmus világnapját az ENSZ Turisztikai Világszervezete, az UNTWO azzal a céllal hozta létre, hogy ezen a napon a turisták és a turisztikai szektorban dolgozók együtt ünnepeljék a turizmust, és felhívják a figyelmet a szektor társadalmi, kulturális és gazdasági értékeire. Szeptember 27-én ismét közösen ünnepelte a világ a jeles napot, amikor különleges látványosságot is meg lehetett tekinteni. A győri Audi Aréna is kitárta kapuit.

Az Audi Aréna látogatói különleges élményekben részesülhettek.

Fotó: Molcsányi Máté

A győri Audi Aréna

Sétára invitálta az érdeklődőket a Győr Projekt Kft. a Turizmus Világnapjához kapcsolódva. Szombaton délelőtt az Arénában a kézilabdás lányok otthonába engedtek bepillantást egy közös sétával. A szurkoló másként látja az Audi Arénát, mint amikor nincs mérkőzés vagy kulturális esemény, csak a terek, a folyosók, az öltözők sora. A látogatók bepillantást nyerhettek Nyugat-Dunántúl legmodernebb multifunkcionális csarnoka, az Audi Aréna Győr kulisszái mögé. Megismerhetik az 5500 férőhelyes komplexum technikai jellemzőit és a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának otthonát, az öltözőket, az edző- és rehabilitációs termeket.