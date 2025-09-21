szeptember 21., vasárnap

Szolidaritás

39 perce

Rendhagyó Alzheimer világnapi kerékpártúrát szerveztek Győrben - fotók, videó

Rendhagyó módon séta helyett közös kerékpározással álltak ki az Alzheimer betegek és család tagjaik mellett Győrben. Az esemény célja, hogy az érintettek érezzék, nincsenek egyedül.

Dániel Viktória

Vasárnap reggel számos kerékpáros gyülekezett a győri Városháza előtt. A bringások az Alzheimer világnapi kerékpározáson vettek részt, ami egybefonódott a heti Mosolyhajtás kerékpár túrával. A résztvevők először a Kálóczy téri idős otthonhoz tekertek, ahol többet megtudhattak az Alzheimerről és arról, hogy a városban milyen támogatást, segítséget kaphatnak az érintettek. 

Alzheimer Világnap
Rendhagyó módon idén séta helyett kerékpár túrát szerveztek az Alzheimer Világnapjára. A résztvevők célja viszont ugyanaz felhívni a figyelmet a betegségre és üzenni az érintetteknek, hogy nincsenek egyedül.
Fotó: Krizsán Csaba

Alzheimer világnap bringásokkal

A Mobilitási Hét egyik utolsó eseményeként Alzheimer világnapi tekerésre invitálták az érdeklődőket Győrben. Pintér Bence polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, dolgoznak azon, hogy hogyan tudna az önkormányzat nagyobb részt vállalni ebben a kérdésben.

– Az Alzheimer világnapja nem csak egy dátum a naptárban, hanem lehetőség arra, hogy beszéljünk erről a betegségről, amely csendesen lopózik be az életünkbe. Az érintettek és családjaik gyakran érezik magányosnak magukat, a mai tekerés viszont annak kimutatása, hogy itt Győrben nincsenek egyedül.

Rendhagyó Alzheimer világnapi kerékpártúrát szerveztek Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

Nagy siker a riksa

A résztvevők közt volt az a két riksa is, amelyet nemrég adtak át. Így a tekerőkhöz négy vidám szépkorú is csatlakozott. A riksákkal két önkéntes tekert a városháza előtti induláshoz, a felvonulás során pedig dr. Tóth Péter kabinetvezető és Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány megálmodója pattant a nyeregbe.

– Öröm, hogy Győrben jó otthonra talált a Biciklivel kortalanul program első két riksája. A június 24-i átadó óta, önkéntesek segítségével már 500 kilómétert tettek meg a riksák, és rengeteg órányi mosolyt varázsoltak az arcokra. A járművekkel demens személyeket is el szoktunk vinni egy-egy útra, ami mindig hatalmas élmény a számukra – mondta el Gui Angéla.

A Kálóczy téri előadást követően a bringások a töltésen kitekertek Abdára, majd onnét a kerékpár úton vissza a Széchenyi térre. Ezzel egy csaknem 28 kilóméteres útvonalat teljesítve.

– Örömmel csatlakoztunk be az eseménybe. Fontosnak tartom, hogy ezzel a komoly betegséggel élők megkapjanak minden segítséget és figyelmet, amire szükségük van – mondat el Tömböly Tamás a Mosolyhajtás szervezője,  a HOK győri szervezetének elnöke.

A riksák továbbra is várják önkéntes pilótáikat, akik időt szánnának arra a napjukból, hogy idősebb embertársaik napját élménygazdagabbá tegyék egy közös túrával és beszélgetéssel. Jelentkezni a https://biciklivelkortalanul.hu/ oldalon lehet.

 

 

