Rendhagyó Alzheimer világnapi kerékpártúrát szerveztek Győrben - fotók, videó

Vasárnap reggel számos kerékpáros gyülekezett a győri Városháza előtt. A bringások az Alzheimer világnapi kerékpározáson vettek részt, ami egybefonódott a heti Mosolyhajtás kerékpár túrával. A résztvevők először a Kálóczy téri idős otthonhoz tekertek, ahol többet megtudhattak az Alzheimerről és arról, hogy a városban milyen támogatást, segítséget kaphatnak az érintettek.

Rendhagyó módon idén séta helyett kerékpár túrát szerveztek az Alzheimer Világnapjára. A résztvevők célja viszont ugyanaz felhívni a figyelmet a betegségre és üzenni az érintetteknek, hogy nincsenek egyedül.

Fotó: Krizsán Csaba

Alzheimer világnap bringásokkal

A Mobilitási Hét egyik utolsó eseményeként Alzheimer világnapi tekerésre invitálták az érdeklődőket Győrben. Pintér Bence polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, dolgoznak azon, hogy hogyan tudna az önkormányzat nagyobb részt vállalni ebben a kérdésben.

– Az Alzheimer világnapja nem csak egy dátum a naptárban, hanem lehetőség arra, hogy beszéljünk erről a betegségről, amely csendesen lopózik be az életünkbe. Az érintettek és családjaik gyakran érezik magányosnak magukat, a mai tekerés viszont annak kimutatása, hogy itt Győrben nincsenek egyedül.