1 órája
Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, 15 kisbaba sírt fel a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 12.-én születtek Győrben: Trapli Izabel (Mosonmagyaróvár), Peresznyák Flóra (Sokorópátka), Simon Zente (Rábatamási), Müller Bence Mihály (Tatabánya), Takács Alina (Győrújbarát), Molnár Kende János (Nagybajcs) Wágenhoffer Rózi (Bakonypéterd).
Szeptember 13.-án születtek Győrben: Szabó Áron (Rábapatona) Tóth Emma Veronika (Kóny).
Szeptember 13.-án születtek Mosonmagyaróváron: Hegyi Nóra (Mosoonmagyaróvár), Halász Timót (Mosonmagyaróvár).
Szeptember 14.-én születtek Győrben: Czeglédi Liza (Rábapatona), Burdi Lionel (Kisfalud), Dani Cintia Kira (Bana).
Szeptember 14.-én születtek Mosonmagyaróváron: Jung Izabella (Püski).
Megjöttünk
