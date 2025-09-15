szeptember 15., hétfő

Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, 15 kisbaba sírt fel a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

Címkék#kórház#újszülött#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu

Szeptember 12.-én születtek Győrben: Trapli Izabel (Mosonmagyaróvár), Peresznyák Flóra (Sokorópátka), Simon Zente (Rábatamási), Müller Bence Mihály (Tatabánya), Takács Alina (Győrújbarát), Molnár Kende János (Nagybajcs) Wágenhoffer Rózi (Bakonypéterd).

Szeptember 13.-án születtek Győrben: Szabó Áron (Rábapatona) Tóth Emma Veronika (Kóny).

Szeptember 13.-án születtek Mosonmagyaróváron: Hegyi Nóra (Mosoonmagyaróvár), Halász Timót (Mosonmagyaróvár).

Szeptember 14.-én születtek Győrben: Czeglédi Liza (Rábapatona), Burdi Lionel (Kisfalud), Dani Cintia Kira (Bana).

Szeptember 14.-én születtek Mosonmagyaróváron: Jung Izabella (Püski). 

 

