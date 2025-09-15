szeptember 15., hétfő

Színes felvételek

1 órája

Címkék#képgaléria#hétvége#fotó

22 képgalériában mutatjuk meg az elmúlt hétvégét Győr-Moson-Sopronban.

Kisalföld.hu
A hétvége legjobb képgalériái egy helyen

22 képgalériában mutatjuk meg a hétvége történéseit Győr-Moson-Sopronbó. 

 

Győr Rally a Ravazd-Tényő szakaszon

Fotók: Molcsányi Máté

Győr Rally a Rábaringen

Fotók: Molcsányi Máté

Csornai Városnapok - szombat

Fotók: Tóth Attila

A tatai gasztrofesztiválra érkeztek a pannonhalmi finomságok

Fotók: Pannonhalma Provence Levendula

Pulik találkoztak a győri belvárosban

Fotók: Krizsán Csaba és a puligazdik

Soproni Szüreti Napok - a második nap

Fotók: Rombai Péter

Érd–ETO FC labdarúgó Magyar Kupa

Fotók: Földi Imre/NS

Eladó a pusztacsaládi főúri kastély

Fotók: ingatlanbazar.hu

Veteránjárművek érkeztek Hegyeshalomba

Fotók: Kerekes István

Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg 31-30 (15-15)

Fotók: Molcsányi Máté

Garázsvásár Pannonhalmán

Fotók: Molcsányi Máté

Jótékonysági főzőverseny Hegyeshalomban

Fotók: Kerekes István

Elindult a Győri Balett Szöülba

Fotók: Molcsányi Máté

Csorna-Koroncó, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

Még több fotó a győri Kenyérfesztiválról

Fotók: Molcsányi Máté

A győri Kenyérfesztiválon és Kézműves Találkozón jártunk

Fotók: Krizsán Csaba

Ünnepel a mosonmagyaróvári Rotary, idén 30 éves a klub

Fotók: Kerekes István

I. Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál

Fotók: Kerekes István

Megnyíltak a Soproni Szüreti Napok

Fotók: Rombai Péter

Fergeteges bulival vette kezdetét a csornai Városnapok

Fotók: Cs. Kovács Attila

Örömtánc a 15 éves Mosonmagyaróvári Country Klubban

Fotók: Mészely Réka

 

