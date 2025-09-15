Színes felvételek
1 órája
A hétvége legjobb képgalériái egy helyen
22 képgalériában mutatjuk meg az elmúlt hétvégét Győr-Moson-Sopronban.
Győr Rally a Ravazd-Tényő szakaszonFotók: Molcsányi Máté
Győr Rally a RábaringenFotók: Molcsányi Máté
Csornai Városnapok - szombatFotók: Tóth Attila
A tatai gasztrofesztiválra érkeztek a pannonhalmi finomságokFotók: Pannonhalma Provence Levendula
Pulik találkoztak a győri belvárosbanFotók: Krizsán Csaba és a puligazdik
Soproni Szüreti Napok - a második napFotók: Rombai Péter
Érd–ETO FC labdarúgó Magyar KupaFotók: Földi Imre/NS
Eladó a pusztacsaládi főúri kastélyFotók: ingatlanbazar.hu
Veteránjárművek érkeztek HegyeshalombaFotók: Kerekes István
Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg 31-30 (15-15)Fotók: Molcsányi Máté
Garázsvásár PannonhalmánFotók: Molcsányi Máté
Jótékonysági főzőverseny HegyeshalombanFotók: Kerekes István
Elindult a Győri Balett SzöülbaFotók: Molcsányi Máté
Csorna-Koroncó, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
Még több fotó a győri KenyérfesztiválrólFotók: Molcsányi Máté
A győri Kenyérfesztiválon és Kézműves Találkozón jártunkFotók: Krizsán Csaba
Ünnepel a mosonmagyaróvári Rotary, idén 30 éves a klubFotók: Kerekes István
I. Óvári Sajt, Bor és Pezsgő FesztiválFotók: Kerekes István
Megnyíltak a Soproni Szüreti NapokFotók: Rombai Péter
Fergeteges bulival vette kezdetét a csornai VárosnapokFotók: Cs. Kovács Attila
Örömtánc a 15 éves Mosonmagyaróvári Country KlubbanFotók: Mészely Réka
