A győr-moson-soproni tűzoltók remekeltek az íjászversenyen

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület közös rendezvényét némileg az időjárás is próbára tette: a versenyzőknek szemerkélő esővel kellett megküzdeniük.

A több mint harminc indulót Barnabás István, Paks alpolgármestere köszöntötte, majd megnyitotta a viadalt. A verseny szabályait Makai Róbert biztonsági tanácsadó, a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület elnöke ismertette, egyúttal bemutatta a pályát és a feladatokat is.

A résztvevők nyolc egyéni kategóriában mérték össze tudásukat. A huszonnégy állomással rendelkező pályán élethű vadállatfigurákra lőttek, három-három kísérlet során kellett bizonyítaniuk ügyességüket. A versenyzők nem tudták előre, milyen távolságból kell leadniuk a lövéseket, ami tovább fokozta az izgalmat.

A rendezvény zárásaként Gaszner Róbert tűzoltó alezredes, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese hangsúlyozta: örömteli, hogy a már jól ismert íjászok mellett új résztvevőkkel is találkozhattak. Az okleveleket és díjakat Csőglei István tűzoltó alezredessel, a paksi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjével és Makai Róberttel, a sportegyesület elnökével közösen adták át a helyezetteknek.

A versenyen Horváth Péter tűzoltó alezredes barebow kategóriában az első, míg Szabó András tűzoltó alezredes pusztai kategóriában a második helyet szerezte meg. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapatversenyben a második helyen végzett - írták a honlapon.