Megjöttünk

A fiúk voltak többségben kedden Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Forrás: pexels.com

Szeptember 9-én születtek:

Győrben: Borsos Eliza (Koroncó), Farkas Noel (Komárom), Gulyás Dominik (Győr).

Mosonmagyaróváron: Fazekas Ádám (Levél).

 

