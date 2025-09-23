szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összejövetel

1 órája

68 éve érettségizek Pápán, ismét találkoztak

Címkék#osztály#Pápán#Közgazdasági Technikum#hagyomány

Kisalföld.hu
68 éve érettségizek Pápán, ismét találkoztak

Fotó: Veszprémi-Papp Andrea

Évfolyamtalálkozót tartottak a pápai Közgazdasági Technikum ’57-ben végzett egykori diákjai. Néhány évvel ezelőtt tett fogadalmukhoz híven immár minden esztendőben megszervezik a találkozást. A két osztályból kilencen tudtak személyesen részt venni az összejövetelen, a betegeket telefonon keresztül igyekeztek felkeresni, hajdani tanáraikról, társaikról pedig hagyományuk szerint az érettségi tablók kihelyezett képeivel emlékeztek meg. Családias ebéd és meghitt, baráti beszélgetés után a 69 éves találkozó reményében köszöntek el egymástól.

Jó egészséget mindenkinek, kedves ’57-es évfolyam! Találkozó 2026-ban!

Szöveg és fotó: Veszprémi-Papp Andrea

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu