68 éve érettségizek Pápán, ismét találkoztak

Évfolyamtalálkozót tartottak a pápai Közgazdasági Technikum ’57-ben végzett egykori diákjai. Néhány évvel ezelőtt tett fogadalmukhoz híven immár minden esztendőben megszervezik a találkozást. A két osztályból kilencen tudtak személyesen részt venni az összejövetelen, a betegeket telefonon keresztül igyekeztek felkeresni, hajdani tanáraikról, társaikról pedig hagyományuk szerint az érettségi tablók kihelyezett képeivel emlékeztek meg. Családias ebéd és meghitt, baráti beszélgetés után a 69 éves találkozó reményében köszöntek el egymástól.

Jó egészséget mindenkinek, kedves ’57-es évfolyam! Találkozó 2026-ban!

Szöveg és fotó: Veszprémi-Papp Andrea