Összefoglaló

1 órája

24 galériában mutatjuk a hétvége legjobb pillanatait Győr-Moson-Sopronból

Címkék#galéria#összefoglaló#hétvége

Egy cikkben a hétvége összes galériája. Te megtalálod magad a képeken?

Kisalföld.hu

Győri Halnapok - péntek

Fotók: Krizsán Csaba

Látványos Trial Show érkezett Mosonmagyaróvárra

Fotók: Kerekes István

A Szerencsekoncertek Tétre is megérkeztek

Fotók: Csapó Balázs

VII. Oktoberschulfest a győri Audi-iskolában

Fotók: Molcsányi Máté

Elkészítettük Győr-Moson-Sopron fagylaltjait

Fotók: Csapó Balázs

Fotókon az első országos Digitális Polgári Körök találkozó

V8-as amerikai autók vonultak fel Szigetközben

Fotók: Kerekes István

Jubileum - 35 éves Sopron egyik legrégebbi könyvesboltja

Fotók: Rombai Péter

MITE-Hegyeshalom, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Kerekes István

Radnóti lépteinek nyomában - Több száz fiatal járta végig a tragikus sorsú költő utolsó útját

Fotók: Krizsán Csaba

Legyőzte skandináv ellenfelét a magyar női kézilabda válogatott

Fotók: MTI

Gyirmót FC Győr II-Mezőörs, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

A győri színház titkos élete - Nyílt napon lehetett benézni a kulisszák mögé

Fotók: Krizsán Csaba

A Digitális Polgári Körök ünnepe fotókon

Motoros Családi Nap számos szórakoztató programmal

Fotók: Kerekes István

Fénybe borult bringák - Gyönyörű kerékpáros felvonulás Győr szívében

Fotók: Krizsán Csaba

Embert próbáló feladatok az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen

Fotók: Krizsán Csaba

A Márti Borozóra Márti „bácsival” és egy törzsvendéggel emlékeztünk

Fotók: Köpcsényi László

Így bulizott Sopron ifjúsága – a Prakker zenekar és a Zárgyár aranykora

Fotók: G. Nagy Béla - 1937-1989 / Facebook

Meghódította a faros Ikarus 55-ös Győrt

Fotók: Zátonyi Gergely (Gyoribuszok.hu)

Rendhagyó Alzheimer világnapi kerékpártúrát szerveztek Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

Ennyi cica talált gazdára a Puha Praclik örökbefogadó napján

Fotók: Győri Puha Praclik Egyesület

Vasárnap is ropogós halak sültek a Dunakapu téren

Fotók: Krizsán Csaba

Kétszer költözött Mindszentpuszta

Fotók: Krizsán Csaba

 

