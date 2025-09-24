Összefoglaló
1 órája
24 galériában mutatjuk a hétvége legjobb pillanatait Győr-Moson-Sopronból
Egy cikkben a hétvége összes galériája. Te megtalálod magad a képeken?
Győri Halnapok - péntekFotók: Krizsán Csaba
Látványos Trial Show érkezett MosonmagyaróvárraFotók: Kerekes István
A Szerencsekoncertek Tétre is megérkeztekFotók: Csapó Balázs
VII. Oktoberschulfest a győri Audi-iskolábanFotók: Molcsányi Máté
Elkészítettük Győr-Moson-Sopron fagylaltjaitFotók: Csapó Balázs
Fotókon az első országos Digitális Polgári Körök találkozó
V8-as amerikai autók vonultak fel SzigetközbenFotók: Kerekes István
Jubileum - 35 éves Sopron egyik legrégebbi könyvesboltjaFotók: Rombai Péter
MITE-Hegyeshalom, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Kerekes István
Radnóti lépteinek nyomában - Több száz fiatal járta végig a tragikus sorsú költő utolsó útjátFotók: Krizsán Csaba
Legyőzte skandináv ellenfelét a magyar női kézilabda válogatottFotók: MTI
Gyirmót FC Győr II-Mezőörs, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
A győri színház titkos élete - Nyílt napon lehetett benézni a kulisszák mögéFotók: Krizsán Csaba
A Digitális Polgári Körök ünnepe fotókon
Motoros Családi Nap számos szórakoztató programmalFotók: Kerekes István
Fénybe borult bringák - Gyönyörű kerékpáros felvonulás Győr szívébenFotók: Krizsán Csaba
Embert próbáló feladatok az Országos Elsősegélynyújtó VersenyenFotók: Krizsán Csaba
A Márti Borozóra Márti „bácsival” és egy törzsvendéggel emlékeztünkFotók: Köpcsényi László
Így bulizott Sopron ifjúsága – a Prakker zenekar és a Zárgyár aranykoraFotók: G. Nagy Béla - 1937-1989 / Facebook
Meghódította a faros Ikarus 55-ös GyőrtFotók: Zátonyi Gergely (Gyoribuszok.hu)
Rendhagyó Alzheimer világnapi kerékpártúrát szerveztek GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
Ennyi cica talált gazdára a Puha Praclik örökbefogadó napjánFotók: Győri Puha Praclik Egyesület
Vasárnap is ropogós halak sültek a Dunakapu térenFotók: Krizsán Csaba
Kétszer költözött MindszentpusztaFotók: Krizsán Csaba
