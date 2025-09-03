175 éves a magyar kamarai rendszer: a Széchenyi István Egyetem a gazdaság erős szövetségese

A magyar kamarai rendszer megalakulásának 175. évfordulója alkalmából rendeztek nagyszabású programsorozatot a napokban, amelynek első helyszíne a soproni Lenck-villa volt. A választás nem véletlen, hiszen a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen alakult meg az első kamara 1850 augusztusában. Ezt követően egyre több városban jött létre az érdekképviseleti szervezet, amelyek hálózata nagy hatást gyakorolt a vállalkozások, ezáltal a magyar gazdaság fejlődésére.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke az ünnepségen hangsúlyozta, 175 év után is ugyanaz a cél: erősíteni a gazdaságot, segíteni a vállalkozásokat és a jövő kihívásaira válaszokat adni. Az eseményen elhangzott, az Eurochambres, vagyis az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének támogatásával új határ menti bizottságok alakulására nyílik lehetőség. „Külön figyelmet kap a magyar–osztrák kapcsolatokban a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a munkaerőpiaci integráció támogatása. Ez ebben a régióban kiemelten fontos” – emelte ki Pintér-Péntek Imre, az MKIK általános alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Az eseményen Ben Butters, az Eurochambres főtitkára is köszöntötte a jelenlévőket.

A programsorozat a fertődi Esterházy-kastélyban ünnepi gálavacsorával folytatódott, ahol egy szimbolikus eseményre, a „jövő tortájának” felvágására is sor került, jelképezve a tradíció, a jelen és a jövő összekapcsolását. A torta egy szeletét Pusztai Zoltán, a Széchenyi István Egyetem kutató-fejlesztő mérnöke vehette át. Az ünnepségen elhangzott: „Zoltán az egyetem egykori hallgatója, világrekordot elérő egyetemi hallgatói versenycsapata, a SZEnergy Team korábbi vezetője. Ma már a fiatal tehetségek kiváló mentora, a Járműipari Kutatóközpont elhivatott kutató-fejlesztő mérnöke, és frissen védett PhD-dolgozatával a tudományos pálya jövőjének is biztos letéteményese. Példaképként köti össze a múlt hagyományait a jelen értékeivel és a jövő ígéreteivel – igazi szimbóluma annak, amit a Széchenyi-egyetem jelent".

A Széchenyi István Egyetem közösségének képviseletében Pusztai Zoltán kutató-fejlesztő mérnök kapott egy szeletet a jövő tortájából.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

„A Széchenyi István Egyetemet szoros partnerség fűzi a Magyar, illetve a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarához. Ez az összefogás az oktatásban, a kutatás-fejlesztési tevékenységben, valamint a vállalkozásokat segítő programokban, az innovációs ökoszisztéma építésében is jelen van, célja pedig a hazai gazdaság versenyképességének erősítése. Intézményünk az élenjáró technológiáktól a fenntarthatóságon át a digitalizációig számos, e célt elősegítő területen hasznosítja tudását. Közös érdekünk, hogy olyan felkészült szakembereket képezzünk, akik gyakorlati válaszokat képesek adni a legújabb kihívásokra” – fogalmazott dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.