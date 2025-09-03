szeptember 3., szerda

175 éves a magyar kamarai rendszer: a Széchenyi István Egyetem a gazdaság erős szövetségese

Címkék#iparkamara#kamarai rendszer#Széchenyi István Egyetem#jubileum

Idén ünnepli megalakulásának 175. évfordulóját a vállalkozók képviseletét ellátó és összefogásukat elősegítő Kereskedelmi és Iparkamara. A jeles alkalomból augusztus 27-én és 28-án kétnapos ünnepségsorozatot rendeztek, amelynek egyik szimbolikus pillanata volt „a jövő tortájának” felvágása. A győri Széchenyi István Egyetem kutató-fejlesztő mérnöke kapta az egyik szeletet, amely azt jelképezi, hogy a magyar gazdaság számít a győri intézményre, az ott dolgozó szakemberekre hazánk versenyképességének erősítésében.

Széchenyi Egyetem

A magyar kamarai rendszer megalakulásának 175. évfordulója alkalmából rendeztek nagyszabású programsorozatot a napokban, amelynek első helyszíne a soproni Lenck-villa volt. A választás nem véletlen, hiszen a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen alakult meg az első kamara 1850 augusztusában. Ezt követően egyre több városban jött létre az érdekképviseleti szervezet, amelyek hálózata nagy hatást gyakorolt a vállalkozások, ezáltal a magyar gazdaság fejlődésére. 

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke az ünnepségen hangsúlyozta, 175 év után is ugyanaz a cél: erősíteni a gazdaságot, segíteni a vállalkozásokat és a jövő kihívásaira válaszokat adni. Az eseményen elhangzott, az Eurochambres, vagyis az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének támogatásával új határ menti bizottságok alakulására nyílik lehetőség. „Külön figyelmet kap a magyar–osztrák kapcsolatokban a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a munkaerőpiaci integráció támogatása. Ez ebben a régióban kiemelten fontos” – emelte ki Pintér-Péntek Imre, az MKIK általános alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Az eseményen Ben Butters, az Eurochambres főtitkára is köszöntötte a jelenlévőket. 

A programsorozat a fertődi Esterházy-kastélyban ünnepi gálavacsorával folytatódott, ahol egy szimbolikus eseményre, a „jövő tortájának” felvágására is sor került, jelképezve a tradíció, a jelen és a jövő összekapcsolását. A torta egy szeletét Pusztai Zoltán, a Széchenyi István Egyetem kutató-fejlesztő mérnöke vehette át. Az ünnepségen elhangzott: „Zoltán az egyetem egykori hallgatója, világrekordot elérő egyetemi hallgatói versenycsapata, a SZEnergy Team korábbi vezetője. Ma már a fiatal tehetségek kiváló mentora, a Járműipari Kutatóközpont elhivatott kutató-fejlesztő mérnöke, és frissen védett PhD-dolgozatával a tudományos pálya jövőjének is biztos letéteményese. Példaképként köti össze a múlt hagyományait a jelen értékeivel és a jövő ígéreteivel – igazi szimbóluma annak, amit a Széchenyi-egyetem jelent".

A Széchenyi István Egyetem közösségének képviseletében Pusztai Zoltán kutató-fejlesztő mérnök kapott egy szeletet a jövő tortájából.
Forrás: Széchenyi István Egyetem

„A Széchenyi István Egyetemet szoros partnerség fűzi a Magyar, illetve a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarához. Ez az összefogás az oktatásban, a kutatás-fejlesztési tevékenységben, valamint a vállalkozásokat segítő programokban, az innovációs ökoszisztéma építésében is jelen van, célja pedig a hazai gazdaság versenyképességének erősítése. Intézményünk az élenjáró technológiáktól a fenntarthatóságon át a digitalizációig számos, e célt elősegítő területen hasznosítja tudását. Közös érdekünk, hogy olyan felkészült szakembereket képezzünk, akik gyakorlati válaszokat képesek adni a legújabb kihívásokra” – fogalmazott dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 

A nap folyamán az is kiderült, hogy a kamara és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésében elindul egy országos mecenatúraprogram a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a vállalkozói szféra és a kulturális élet összekapcsolása, a kreatív ipar, valamint a fiatal művészek és alkotók támogatása érdekében. „Az együttműködés nemcsak két világ találkozása, hanem hidak építése is: értékek, gondolatok és élmények áramlása a gazdaság és a kultúra között” – emelte ki Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

A kultúra a második napon is nagy hangsúlyt kapott, méghozzá győri főszereplőkkel. A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház területén megrendezett ünnepi küldöttgyűlésen a Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar és a nemégiben a Széchenyi István Egyetem hallgatóival Japánban turnézó Jávorkai fivérek fellépése emelte a jubileumi rendezvény fényét.

 

