Lottóláz
1 órája
Volt telitalálat a hatoslottón, szép kis summát vihet haza a nyertes
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Nyerőszámok:
5 (öt)
15 (tizenöt)
29 (huszonkilenc)
33 (harminchárom)
37 (harminchét)
44 (negyvennégy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 1.399.223.625 forint.
- 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 398.660 forint;
- 4 találatos szelvény 2007 darab, nyereményük egyenként 8.345 forint;
- 3 találatos szelvény 33.254 darab, nyereményük egyenként 3065 forint.
