Lottóláz

Volt telitalálat a hatoslottón, szép kis summát vihet haza a nyertes

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Kisalföld.hu
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Nyerőszámok:

5 (öt)

15 (tizenöt)

29 (huszonkilenc)

33 (harminchárom)

37 (harminchét)

44 (negyvennégy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 1.399.223.625 forint.
  • 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 398.660 forint;
  • 4 találatos szelvény 2007 darab, nyereményük egyenként 8.345 forint;
  • 3 találatos szelvény 33.254 darab, nyereményük egyenként 3065 forint.

 

