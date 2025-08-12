Több ezer régiség gyűlt össze a bogyoszlói portán, Varga Ottó szívesen megmutatta nekünk is - fotók

Igazi kincseket rejt Varga Ottó bogyoszlói otthona. Az ember nem is gondolná, az amúgy modern ház udvara, illetve melléképületei tele vannak múzeumba illő tárgyakkal, eszközökkel, szerszámokkal. Régiséggyűjtemény, így hirdeti a tulajdonos a kiállítását az Irány a Rábaköz! programsorozatban. Látogatók pedig érkeznek is szép számmal, hiszen olyan dolgokkal találkozhatnak, melyeket manapság csak múzeumban látni. Vagy még ott sem.

Varga Ottó bogyoszlói portáján szívesen látja mindazokat, akik érdeklődnek egy letűnt világ tárgyi emlékei iránt. Fotók: Cs. K. A.

Varga Ottó régiségei Bogyoszlón

Varga Ottó az elmúlt évtizedekben több ezer tárgyat, régiséget gyűjtött össze, a legtöbbet szülőfalujából, Bogyoszlóról, de a többit is a Rábaközből. Gyerekkorban, nagyszülei házában kezdődött minden.

– Az első darabok édesanyámtól maradtak rám és úgy gondoltam, kötelességem megőrizni. Egy járom, a paraszti élethez fontos szerszámok, édesanyám kézi kukoricamorzsolója, a zsompor, nekem mind mesélnek. Az őseimről, a múltunkról, mindarról, amit ők képviseltek. Az első pár darab után aztán egyre csak gyűltek a tárgyak. Sokan már a faluból is megkerestek és rám bízták a régiségeket, mondván, én legalább megőrzöm. Persze, jó néhány ház padlását is megjártak a községben. Nagyon kedvesek számomra a bogyoszlói fafaragók munkái, amiket még édesanyám gyűjtött össze. Pintér Jenő bácsinak, Áder Pista bácsinak állítanak emléket-beszélt a kezdetekről Varga Ottó a Kisalföldnek.

A gyűjtő eleinte önmaga örömére rendszerezgette a régiségeit, de szívesen mutatta meg barátainak is. A nagyközönség előtt négy évvel ezelőtt, az Irány a Rábaköz! kezdeményezésére nyitotta meg kapuit. Külön érdekessége és értéke a Varga-portának. hogy minden eszközt eredeti állapotába állít vissza a gazda, azaz mindnek be tudja mutatni a működését.