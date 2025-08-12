19 órája
Több ezer régiség gyűlt össze a bogyoszlói portán, Varga Ottó szívesen megmutatta nekünk is - fotók
Több ezer régiséget gyűjtött össze az elmúlt évtizedekben Varga Ottó. Bogyoszlói otthonában állítja ki néprajzi gyűjteményét, amely a paraszti élet mindennapjait örökíti meg. Varga Ottó szívesen mutatja meg másoknak is kincseit, szeretettel és történetekkel várja látogatóit.
Igazi kincseket rejt Varga Ottó bogyoszlói otthona. Az ember nem is gondolná, az amúgy modern ház udvara, illetve melléképületei tele vannak múzeumba illő tárgyakkal, eszközökkel, szerszámokkal. Régiséggyűjtemény, így hirdeti a tulajdonos a kiállítását az Irány a Rábaköz! programsorozatban. Látogatók pedig érkeznek is szép számmal, hiszen olyan dolgokkal találkozhatnak, melyeket manapság csak múzeumban látni. Vagy még ott sem.
Varga Ottó régiségei Bogyoszlón
Varga Ottó az elmúlt évtizedekben több ezer tárgyat, régiséget gyűjtött össze, a legtöbbet szülőfalujából, Bogyoszlóról, de a többit is a Rábaközből. Gyerekkorban, nagyszülei házában kezdődött minden.
– Az első darabok édesanyámtól maradtak rám és úgy gondoltam, kötelességem megőrizni. Egy járom, a paraszti élethez fontos szerszámok, édesanyám kézi kukoricamorzsolója, a zsompor, nekem mind mesélnek. Az őseimről, a múltunkról, mindarról, amit ők képviseltek. Az első pár darab után aztán egyre csak gyűltek a tárgyak. Sokan már a faluból is megkerestek és rám bízták a régiségeket, mondván, én legalább megőrzöm. Persze, jó néhány ház padlását is megjártak a községben. Nagyon kedvesek számomra a bogyoszlói fafaragók munkái, amiket még édesanyám gyűjtött össze. Pintér Jenő bácsinak, Áder Pista bácsinak állítanak emléket-beszélt a kezdetekről Varga Ottó a Kisalföldnek.
A gyűjtő eleinte önmaga örömére rendszerezgette a régiségeit, de szívesen mutatta meg barátainak is. A nagyközönség előtt négy évvel ezelőtt, az Irány a Rábaköz! kezdeményezésére nyitotta meg kapuit. Külön érdekessége és értéke a Varga-portának. hogy minden eszközt eredeti állapotába állít vissza a gazda, azaz mindnek be tudja mutatni a működését.
Több ezer régiség gyűlt össze a bogyoszlói portán, Varga Ottó szívesen megmutatta nekünk isFotók: Cs. Kovács Attila
– Ez a kis bemutató visszarepít a múltba és megismerteti őseink mindennapjait. Aki pedig ismeri a múltját, a jelenét is jobban megbecsüli. Olyan letűnt korról mesélnek ezek a tárgyak, melyben őseink az arcuk verejtékével keresték a család kenyerét. A napot imával kezdték és zárták. A szerszámokra aratás előtt áldást, szentelést kértek. Apáról fiúra, kézről kézre adták tovább az eszközöket. Fontosnak éreztem megtartani és megőrizni, hogy a lánc meg ne szakadjon. Ezek mögött a szerszámok mögött láthatatlanul ott állnak szüleink, nagyszüleink, dédszüleink-fogalmazta meg érzéseit Varga Ottó.
A kérdésre, hogy a több ezer közül, melyik a legkedvesebb, egy festmény említ. "Az utolsó vacsorát örökíti meg, Csonka Irmus nénémtől maradt rám"-teszi hozzá. Varga Ottó manapság gyakran gondol arra, hogy gyűjteményét közkinccsé tegye. Az önkormányzattal is egyeztetett már, ha akadna olyan középület a faluban, ahol elhelyezhetné kis múzeumát, szívesen megtenné. Azt is elmondta, hogy egy-egy tárggyal még mindig frissül a tárlat, de egyre ritkábban. A régi házak padlásai rejtegetnek még értékes darabokat.