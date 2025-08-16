Hétvégi túraajánló - Három tó látképe tárul elénk a ravazdi domb tetején - térkép

Az erdészet feletti dombon, a Szent Villebald templomrom szomszédságában, a Kisalföldi Erdőgazdaság 2006-ban építtette fából a Sólymos Szilveszter bencés szerzetesről elnevezett kilátót. Az építményről csodálatos kilátás nyílik Ravazd községre, a Pannonhalmi épületegyüttesre és a Bakony vonulatára. Túraajánlónk röviden ismerteti a látnivalókat.

Túraajánló: a ravazdi Sólymos Szilveszter kilátó.

Fotó: Krizsán Csaba

Túraajánló a ravazdi domboldalon

Sólymos Szilveszter László, OSB (Rábacsécsény, Győr vm., 1920. febr. 9. - Pannonhalma, 2006. márc. 27.) főiskolai tanár 1937. augusztus 6-án lépett a bencés rendbe, 1938-tól 1942-ig a római Szt. Anzelm Egyetemen tanult. 1942. augsztus. 15-én ünnepélyes fogadalmat tett, 1943. június 20-án szentelték pappá Pannonhalmán.

1943-46-ig tüdőbetegség miatt Mátraházán és Kőszegen kezelték. 1946-ban Kőszegen általános iskolai és gimnáziumi hittanár. Két diákjának sikertelen határátlépési kísérlete után 1951-ben Kőszegen letartóztatták, bíróság elé állították. Vádiratot nem kapott, védőt nem választhatott, a kirendelt védővel nem beszélhetett. A „népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének, vezetésének bűntette” vádjával életfogytiglani börtönre, 10 évi közügyektől eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A budapesti Gyűjtőfogházba, majd Vácra vitték, ahonnan az október 27-ei börtönlázadáskor szabadult. 1957. őszén mint szökött rabot letartóztatták, de hamarosan szabadon engedték (ártatlanságát csak akkor igazolták volna, ha belép a békepapi mozgalomba). 1957-59-ig teológiát hallgatott, majd egyháztörténetből doktorált. 1967-től Budapesten, később Pannonhalmán főiskolai tanár.

A Ravazdi Erdészet területén található turista útvonalak.

Fotó: kaeg.hu

Ha időnk engedi, érdemes ellátogatni a közelben lévő, 2024-ben az év kilátója címet elnyerő Boldog Mór kilátóhoz is.