Matuzsálemektől a légkondis csodagépekig hosszú sorban vonultak a traktorok Levélen - XXL-galéria, videó
Soha nem gyűlt össze ennyi traktor és ennyi látogató Levélen, mint most szombaton. A XV. Levéli Veterán Traktor Találkozó és Családi Nap helyszíne a település: szombaton traktorfelvonulás után számos szórakoztató programmal várják az érdeklődőket a Május 1 ligetbe és a horgásztóhoz.
Pöfögés, kattogás és füst: szépen egymás után sorakozva vonultak fel Levél utcáin a kisebb és nagyobb traktorok, melyekből még soha nem gyűlt ennyi össze egyszerre. Nemcsak a kisfiúkat és az apáikat bűvölték el a különleges mezőgazdasági gépek, sok lányka is felmerészkedett azok vezetői ülésébe. Olyan nagy volt az érdeklődés a látogatók részéről is, mint még soha: a szerencsésebben már a felvonuláshoz felkérezkedhettek a traktorokra, ám a nap folyamán is lehetőség nyílt falunézésre a járművek platójáról.
A nézők rekordszámban csodálták a traktorokat
A rendezvényt barátaival Fehér Attila álmodta meg 15 éve. A főszervező tájékoztatása szerint ezúttal közel nyolcvan traktor gyűlt össze, majd vonult fel a faluban. Egyébként első évben még tizenhatot állítottak ki, ám mostanra nemcsak Magyarországról, hanem Ausztriából és Szlovákiából is érkeznek látványosságok.
A látványos felvonulás az Ujhelyi térről indult: Fehér Attila külön kérte, hogy mindenki vigyázzon a biztonságra.
Matuzsálemekkel is útra keltek
A járművek között láttunk nyugati és keleti, hazai matuzsálemeket is, szépen felújított és még eredeti állapotban lévő, de működő járgányokat is, és képviseltették magukat az új traktorok is, kicsik és nagyok sorakoztak egymás után.
A látogatókat Kiss Béla polgármester köszöntötte, külön kiemelve az osztrák és a felvidéki testvértelepülésről, Ekecsről érkezett vendégeket. A faluvezető örömét fejezte ki, hogy már pénteken óriási volt az érdeklődés a Brandnyúl és az Irigy Hónaljmirigy koncertre.
Hosszú sorban pöfögtek a traktorok LevélenFotók: Kerekes István
– A Covid után azt hittük, megváltozik a világ. Ám bebizonyosodott, hogy nincs fontosabb a valódi emberi kapcsolatoknál. Kívánjuk, hogy ezekből az élményekből vigyenek magukkal a hétköznapokra – húzta alá Kiss Béla.
– Győr-Moson-Sopron vármegye legnagyobb vidéki hagyományőrző fesztiválja a levéli – vette át a szót Pető Péter, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki a közösség összefogását is értékelte: a polgármestertől a civil szervezetekig. Az esemény egy igazi találkozási pont, ahol a helyiek, innen elszármazottak, a traktorok iránt érdeklődők találkoznak és mindenki talál itt ismerőst.