Matuzsálemektől a légkondis csodagépekig hosszú sorban vonultak a traktorok Levélen - XXL-galéria, videó

Pöfögés, kattogás és füst: szépen egymás után sorakozva vonultak fel Levél utcáin a kisebb és nagyobb traktorok, melyekből még soha nem gyűlt ennyi össze egyszerre. Nemcsak a kisfiúkat és az apáikat bűvölték el a különleges mezőgazdasági gépek, sok lányka is felmerészkedett azok vezetői ülésébe. Olyan nagy volt az érdeklődés a látogatók részéről is, mint még soha: a szerencsésebben már a felvonuláshoz felkérezkedhettek a traktorokra, ám a nap folyamán is lehetőség nyílt falunézésre a járművek platójáról.

Zúgtak és pöfögtek a traktorok Levélen, rengetegen voltak kíváncsiak a felvonulásra. Fotó: Kerekes István

A nézők rekordszámban csodálták a traktorokat

A rendezvényt barátaival Fehér Attila álmodta meg 15 éve. A főszervező tájékoztatása szerint ezúttal közel nyolcvan traktor gyűlt össze, majd vonult fel a faluban. Egyébként első évben még tizenhatot állítottak ki, ám mostanra nemcsak Magyarországról, hanem Ausztriából és Szlovákiából is érkeznek látványosságok.

A látványos felvonulás az Ujhelyi térről indult: Fehér Attila külön kérte, hogy mindenki vigyázzon a biztonságra.