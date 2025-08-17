Minden csepp számít
1 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.
Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
2025.08.18. 15:00-19:00 Dunakiliti, Tornacsarnok
2025.08.18. 15:30-18:30 Nagylózs Kultúrház
2025.08.19. 15:00-17:30 Sopron,VOLT Café
2025.08.19. 16:00-19:00 Győrság, IKSZT
2025.08.21. 16:00-19:00 Szany, Művelődési Ház
2025.08.23. 11:00-14:00 Lövő, Sportpálya, Polgárőr Nap
