augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden csepp számít

1 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte

Címkék#önkéntes véradás#Magyar Vöröskereszt#Országos Vérellátó Szolgálat#véradás

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte

Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

2025.08.18. 15:00-19:00 Dunakiliti, Tornacsarnok

2025.08.18. 15:30-18:30 Nagylózs Kultúrház

2025.08.19. 15:00-17:30 Sopron,VOLT Café

2025.08.19. 16:00-19:00 Győrság, IKSZT

2025.08.21. 16:00-19:00 Szany, Művelődési Ház

2025.08.23. 11:00-14:00 Lövő, Sportpálya, Polgárőr Nap

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu