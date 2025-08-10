Minden csepp számít
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.
Fotó: Csillag Zsuzsanna
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
2025.08.11. 15:00-19:00 Börcs, IKSZT
2025.08.11. 15:30-18:30 Himod, Kultúrház
2025.08.12. 15:00-19:00 Győrszemere, Általános Iskola
2025.08.13. 15:00-19:00 Bősárkány, Polgármesteri Hivatal
2025.08.13. 15:30-18:30 Balf, Művelődési ház
2025.08.14. 14:30-17:30 Sopron, Mediterrano
2025.08.14. 16:00-19:00 Hédervár, Polgármesteri Hivatal
