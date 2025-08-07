Buli és szórakozás
1 órája
Tíz bomba jó fotón mutatjuk a Sziget Fesztivál második napjának legszebb pillanatait - képgaléria
Szerdán elindult az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. A Sziget fesztivál 2025 második napjának fotóit mutatjuk cikkünkben.
Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.
Tegnap, 21:18
A második nap legjobb fotói:
Tíz bomba jó fotón mutatjuk a Sziget Fesztivál második napjának legszebb pillanataitFotók: Vasvári Tamás/MTI
