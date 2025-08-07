augusztus 7., csütörtök

Buli és szórakozás

1 órája

Tíz bomba jó fotón mutatjuk a Sziget Fesztivál második napjának legszebb pillanatait - képgaléria

Címkék#Budapest#Sziget Fesztivál#buli#fotó

Szerdán elindult az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. A Sziget fesztivál 2025 második napjának fotóit mutatjuk cikkünkben.

Kisalföld.hu

Szerdán elindult az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.

Budapest, 2025. augusztus 7. Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 7-én. MTI/
Fotó: Vasvári Tamás / Forrás:  MTI

A második nap legjobb fotói:

Tíz bomba jó fotón mutatjuk a Sziget Fesztivál második napjának legszebb pillanatait

Fotók: Vasvári Tamás/MTI

 

