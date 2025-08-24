augusztus 24., vasárnap

Jó barátság

2 órája

Győrújbarát-francia testvértelepülés: Negyedszázada barátkoznak

Címkék#Thorigné-Fouillard#társaság elnök#polgármester#kapcsolat

25 éve kötött testvértelepülési szerződést a francia Thorigné-Fouillard és Győrújbarát egy baráti kapcsolat alapján. A testvértelepülések a 25. évfordulót Győrújbaráton ünnepelték.

Barki Andrea
Győrújbarát-francia testvértelepülés: Negyedszázada barátkoznak

Fülöp Imre, Alaine Ligert,Juhász Veronika,Juhászné Árpasi Irma,Nadine Durox, Kóbor Attila, dr Szalma-Milkovits Eszter, Szalóki Géza

Fotó: Szalóki Géza

A testvértelepülések egy személyes kapcsolat révén jöttek össze. A győrújbaráti Szabó Mónika győri kazincis diákként nyelvgyakorlatra érkezett Thorigné-Fouillardba, ahol Thierry Thomas és családja volt a szállásadója. Kölcsönösen megszerették egymást, a látogatást viszonozták Thierryék. 

testvértelepülések
A testvértelepülések szerződésének aláírása Győrújbaráton. Középen Maurice Lelievre Thorigne- Fouillard és Juhászné Árpási Irma Győrújbarát polgármestere

Testvértelepülések a távolból

– A Baráti hegyekben egy kimerítő séta után, a pincei falatozás, poharazgatás közben vetődött fel a gondolat, tavasszal a thorignéi húsvéti tornára vigyünk gyerekeket focizni. A beszélgetést meghívó levél követte. Ekkor szembesültünk az első gondokkal, a képviselőtestület több fordulóban tárgyalt a kapcsolat kiépítésének lehetőségeiről, hiszen azt láttuk a nagy távolság miatt, az önkormányzat támogatására szükség lesz. Végül megszületett a döntés, szabad utat kapott a kezdeményezés. A tavaszi tornán már a baráti gyerekek is ott voltak – idézte fel a napokban a kezdeteket Juhász Veronika, a Thorigne- Fouillard Győrújbarát Baráti Társaság elnökhelyettese.  Azóta is élő a kapcsolat a két település között. Kezdetben évente, majd kétévente látogatnak egymáshoz a családok. A szeretet a közös nyelv, de itt franciául, ott magyarul tanulnak. Az egy-másfél hetes látogatások alkalmával lehetőségük van közös kirándulásokra, családi programokra.

A közös programok éltetik a testvértelepülés barátságát.
A közös programok éltetik a testvértelepülés barátságát.

A Francia- Magyar Baráti Társaság elnöke akkor Thierry Thomas, akinek oroszlánrésze volt a kapcsolat létrejöttében és élővé tartásában hosszú időn keresztül francia részről. A jelenlegi elnök Nadine Durox, aki folytatja azt az építő munkát, amit elődje elkezdett.

A Thorigne- Fouillard- Győrújbarát Baráti Társaság elnöke a kezdetektől mind a mai napig Fülöp Imre, aki a kapcsolat motorja és szintét oroszlánrészt vállalt a kapcsolat létrejöttében, hisz 1990- és 1998 között Győrújbarát polgármestere volt és az első találkozás Franciaországban történt majd 1998 nyarán jöttek a francia barátaik először Magyarországra, Győrújbarátra.

A nyelvi nehézségek leküzdésében és a kapcsolat létrehozásában elvitathatatlan érdemei vannak Pados- Szabó Mónikának, aki diákként tartózkodott Franciaországban.

A napokban a francia családok vendégeskednek a győrújbaráti családoknál. Jártak Pannonhalmán, Herenden, Budapesten, szombaton este pedig bensőségese ünnepségen emlékeztek meg a 25 éves jubileumról. Győrújbarát gazdag civil életének egyik színes ékköve a baráti társaság.

Fotó: Szalóki Géza

A Kitüntetettek:
Thierry Thomas
Nadine Durox
Fülöp Imre
Pados -Szabó Mónika

 

 

