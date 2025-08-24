Győrújbarát-francia testvértelepülés: Negyedszázada barátkoznak

A testvértelepülések egy személyes kapcsolat révén jöttek össze. A győrújbaráti Szabó Mónika győri kazincis diákként nyelvgyakorlatra érkezett Thorigné-Fouillardba, ahol Thierry Thomas és családja volt a szállásadója. Kölcsönösen megszerették egymást, a látogatást viszonozták Thierryék.

A testvértelepülések szerződésének aláírása Győrújbaráton. Középen Maurice Lelievre Thorigne- Fouillard és Juhászné Árpási Irma Győrújbarát polgármestere

Testvértelepülések a távolból

– A Baráti hegyekben egy kimerítő séta után, a pincei falatozás, poharazgatás közben vetődött fel a gondolat, tavasszal a thorignéi húsvéti tornára vigyünk gyerekeket focizni. A beszélgetést meghívó levél követte. Ekkor szembesültünk az első gondokkal, a képviselőtestület több fordulóban tárgyalt a kapcsolat kiépítésének lehetőségeiről, hiszen azt láttuk a nagy távolság miatt, az önkormányzat támogatására szükség lesz. Végül megszületett a döntés, szabad utat kapott a kezdeményezés. A tavaszi tornán már a baráti gyerekek is ott voltak – idézte fel a napokban a kezdeteket Juhász Veronika, a Thorigne- Fouillard Győrújbarát Baráti Társaság elnökhelyettese. Azóta is élő a kapcsolat a két település között. Kezdetben évente, majd kétévente látogatnak egymáshoz a családok. A szeretet a közös nyelv, de itt franciául, ott magyarul tanulnak. Az egy-másfél hetes látogatások alkalmával lehetőségük van közös kirándulásokra, családi programokra.

A közös programok éltetik a testvértelepülés barátságát.

A Francia- Magyar Baráti Társaság elnöke akkor Thierry Thomas, akinek oroszlánrésze volt a kapcsolat létrejöttében és élővé tartásában hosszú időn keresztül francia részről. A jelenlegi elnök Nadine Durox, aki folytatja azt az építő munkát, amit elődje elkezdett.

A Thorigne- Fouillard- Győrújbarát Baráti Társaság elnöke a kezdetektől mind a mai napig Fülöp Imre, aki a kapcsolat motorja és szintét oroszlánrészt vállalt a kapcsolat létrejöttében, hisz 1990- és 1998 között Győrújbarát polgármestere volt és az első találkozás Franciaországban történt majd 1998 nyarán jöttek a francia barátaik először Magyarországra, Győrújbarátra.

A nyelvi nehézségek leküzdésében és a kapcsolat létrehozásában elvitathatatlan érdemei vannak Pados- Szabó Mónikának, aki diákként tartózkodott Franciaországban.