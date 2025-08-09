Ne maradjon le az égi jelenésről!

A meteorológusok szerint ma este jó eséllyel felhőtlen lesz az ég, ezért valamivel fél kilenc előtt már érdemes lesz kémlelni az eget. Nem kellenek hozzá komoly távcsövek, hiszen a jelenség szabad szemmel is jól látható lesz. Hűséges kísérőnk, a Hold ugyanis már ekkor teljes fényében ragyog majd az égen egészen hajnali öt óráig. Ezt nevezzük teliholdnak, ilyenkor a Föld nagyjából a Nap és a Hold között jár égi pályáján, így a Hold egész felénk néző oldalát megvilágítja a Nap. Az augusztusi telihold különlegesen kedves, egyes kultúrákban különféle nevekkel illetik. Van, ahol vadrizsholdnak, a fekete cseresznye holdjának, gabonaholdnak vagy gyümölcshozó holdnak is nevezik. A mostani telihold egészen pontosan augusztus 9-én 20:28 és 05:12 között lesz látható. Aki elhalasztja, annak egy hónapot, szeptember 7-ig kell várnia a hasonló égi csodára.

Telihold. A látványa sokakat lenyűgöz. Forrás: pixabay

Teliholdkor érkeznek a felszabadító energiák

Az asztrológusok esküsznek rá, hogy a telihold mindannyiunk életére hatással van. Nem véletlen, hogy az arra érzékenyeknél alvászavarokat, hangulatváltozást okozhat. Most, az augusztusi telihold, ez az egyébként a nőiességet szimbolizáló planéta a Vízöntő jegyében vendégeskedik, ami mindannyiunk számára újító energiákat szabadít fel, tökéletes alkalmat teremtve arra, hogy kitörjünk abból, amit már egy jó ideje nem érzünk magunkénak.