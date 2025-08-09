58 perce
Ne maradjon le az égi jelenésről!
A telihold különleges látvány. Nem csak csillagászoknak, amatőr égkémlelőknek, hanem az álmodozóknak és természetrajongóknak is. Ma este jön el az augusztusi telihold és a romantikázni vágyók nagy pillanata!
A meteorológusok szerint ma este jó eséllyel felhőtlen lesz az ég, ezért valamivel fél kilenc előtt már érdemes lesz kémlelni az eget. Nem kellenek hozzá komoly távcsövek, hiszen a jelenség szabad szemmel is jól látható lesz. Hűséges kísérőnk, a Hold ugyanis már ekkor teljes fényében ragyog majd az égen egészen hajnali öt óráig. Ezt nevezzük teliholdnak, ilyenkor a Föld nagyjából a Nap és a Hold között jár égi pályáján, így a Hold egész felénk néző oldalát megvilágítja a Nap. Az augusztusi telihold különlegesen kedves, egyes kultúrákban különféle nevekkel illetik. Van, ahol vadrizsholdnak, a fekete cseresznye holdjának, gabonaholdnak vagy gyümölcshozó holdnak is nevezik. A mostani telihold egészen pontosan augusztus 9-én 20:28 és 05:12 között lesz látható. Aki elhalasztja, annak egy hónapot, szeptember 7-ig kell várnia a hasonló égi csodára.
Teliholdkor érkeznek a felszabadító energiák
Az asztrológusok esküsznek rá, hogy a telihold mindannyiunk életére hatással van. Nem véletlen, hogy az arra érzékenyeknél alvászavarokat, hangulatváltozást okozhat. Most, az augusztusi telihold, ez az egyébként a nőiességet szimbolizáló planéta a Vízöntő jegyében vendégeskedik, ami mindannyiunk számára újító energiákat szabadít fel, tökéletes alkalmat teremtve arra, hogy kitörjünk abból, amit már egy jó ideje nem érzünk magunkénak.
Álmodozzunk és csodáljuk meg égi kísérőnket!