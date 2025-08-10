augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napfényben ragyogott a Hold

Tegnap, 8:19

Olvasóink küldték: látványos fotókon mutatjuk a nyár utolsó teliholdját

Címkék#telihold#olvasói fotók#csillagász#égbolt#nyár

Nem csak csillagászoknak, az amatőr égkémlelőknek is különleges látványt nyújt a telihold. Szombat este jött el az augusztusi telihold, olvasóink fotóit mutatjuk be cikkünkben.

Kisalföld.hu

Bevált a meteorológusok előrejelzése, tiszta volt az égbolt szombaton este. Érdemes volt kémlelni az eget, a telihold pazar látványt nyújtott. Olvasóink is megörökítették az égi jelenést.

telihold ég látvány szombat olvasó
Telihold: "Megérkezett az idei nyár utolsó teliholdja!" –írja portálunknak levelében a mosonmagyaróvári Bíró Dóra. Gyönyörű fotót mellékelt.
Fotó: Bíró Dóra / Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Telihold: Olvasóink fotóit mutatjuk

A Hold teljes fényében ragyogott szombaton, egészen hajnali öt óráig lehetett gyönyörködni a látványosságban.

Íme a fotók:

Fotó: Kerekes István
Fotó: Kovács Barbara
A felvételt Farkas J. Ilona kislánya készítette.
Fotó: Farkas J. Ilona

 

Fotó: Mosekné Horváth Erika/olvasó
Kubola Sáriné Szilvia/olvasó

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu