Napfényben ragyogott a Hold
Tegnap, 8:19
Olvasóink küldték: látványos fotókon mutatjuk a nyár utolsó teliholdját
Nem csak csillagászoknak, az amatőr égkémlelőknek is különleges látványt nyújt a telihold. Szombat este jött el az augusztusi telihold, olvasóink fotóit mutatjuk be cikkünkben.
Bevált a meteorológusok előrejelzése, tiszta volt az égbolt szombaton este. Érdemes volt kémlelni az eget, a telihold pazar látványt nyújtott. Olvasóink is megörökítették az égi jelenést.
Telihold: Olvasóink fotóit mutatjuk
A Hold teljes fényében ragyogott szombaton, egészen hajnali öt óráig lehetett gyönyörködni a látványosságban.
Íme a fotók:
