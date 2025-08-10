Olvasóink küldték: látványos fotókon mutatjuk a nyár utolsó teliholdját

Bevált a meteorológusok előrejelzése, tiszta volt az égbolt szombaton este. Érdemes volt kémlelni az eget, a telihold pazar látványt nyújtott. Olvasóink is megörökítették az égi jelenést.

Telihold: "Megérkezett az idei nyár utolsó teliholdja!" –írja portálunknak levelében a mosonmagyaróvári Bíró Dóra. Gyönyörű fotót mellékelt.

Fotó: Bíró Dóra / Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Telihold: Olvasóink fotóit mutatjuk

A Hold teljes fényében ragyogott szombaton, egészen hajnali öt óráig lehetett gyönyörködni a látványosságban.

Íme a fotók:

Fotó: Kerekes István

Fotó: Kovács Barbara

A felvételt Farkas J. Ilona kislánya készítette.

Fotó: Farkas J. Ilona

Fotó: Mosekné Horváth Erika/olvasó