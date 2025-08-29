augusztus 29., péntek

kisalfold.hu podcast

30 perce

Élményszerű tehetséggondozás - Hujber Júlianna volt podcastunk vendége

Címkék#kisalfold.hu podcast#élményszerű#Hujber Júlianna#Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának

Barki Andrea

Hujber Júlianna mesterpedagógus, a Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának tagja, a Nemzeti Tehetségközpont szakértője volt a Kisalföld podcast vendége. 

tehetséggondozás
A Kisalföld podcast vendége Hujber Júlianna mesterpedagógus volt.
Fotó: Molcsányi Máté

Arról beszélgettünk, mi a tehetség, milyen programokat kínálnak a tehetséges gyerekeknek. Vallja, élményeket adó programok, versenyek kellenek a gyerekeknek. Számtalan versenyen mérettethetik meg magukat a tehetséges diákok. Érdemes a szülőknek is tájékozódni a lehetőségekről, mert többségükre online lehet nevezni, amit a szülő is megetehet, ha látja gyermeke különös érdeklődését.

Hallgassa meg podcastünket:

 

 

kisalfold.hu podcast

