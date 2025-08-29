kisalfold.hu podcast
30 perce
Élményszerű tehetséggondozás - Hujber Júlianna volt podcastunk vendége
Hujber Júlianna mesterpedagógus, a Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának tagja, a Nemzeti Tehetségközpont szakértője volt a Kisalföld podcast vendége.
Arról beszélgettünk, mi a tehetség, milyen programokat kínálnak a tehetséges gyerekeknek. Vallja, élményeket adó programok, versenyek kellenek a gyerekeknek. Számtalan versenyen mérettethetik meg magukat a tehetséges diákok. Érdemes a szülőknek is tájékozódni a lehetőségekről, mert többségükre online lehet nevezni, amit a szülő is megetehet, ha látja gyermeke különös érdeklődését.
