Nincs jól Mázli, akit a győri rendőrök találtak az M1-esen

Mázli felült és csóvált, ami egy ici-pici bizakodásra adott okot. Azonban a helyzet már nem ilyen jó. A fehérvári Alpha-Vet Állatkórház tájékoztatása szerint Mázli bágyadt, kedvetlen, nem eszik és továbbra is véres a széklete. Kicsi tündérkénk azonban hősiesen küzd és tűri a végeláthatatlan kezeléseket. A mostani tájékoztatás alapján még egyáltalán nincs túl a nehezén, sőt biztosan hosszabb ideig kell kórházban maradnia mint azt remélték.