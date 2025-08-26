augusztus 26., kedd

Izsó névnap

23°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítséget kérnek

1 órája

Nincs jól Mázli, akit a győri rendőrök találtak az M1-esen

Címkék#m1#kutya#rendőr

Az M1-es autópálya Arrabona pihenőjében bukkantak rá egy árva jószágra pár nappal ezelőtt a győri rendőrök, akit Mázlinak neveztek el. Az állatvédelmi alapítvány szerint azonban nincs jól a kutyus.

Kisalföld.hu

A talált ebről a napokban portálunkon is beszámoltunk. A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány közösségi oldalán található posztjában a talált kutyus állapotáról és megpróbáltatásairól írt.

talált kutyus
Nincs jobban a talált kutyus, Mázli. Forrás: Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány közösségi oldala

Nincs jól Mázli, a talált kutyus

Mázli felült és csóvált, ami egy ici-pici bizakodásra adott okot. Azonban a helyzet már nem ilyen jó. A fehérvári Alpha-Vet Állatkórház  tájékoztatása szerint Mázli bágyadt, kedvetlen, nem eszik és továbbra is véres a széklete. Kicsi tündérkénk azonban hősiesen küzd és tűri a végeláthatatlan kezeléseket. A mostani tájékoztatás alapján még egyáltalán nincs túl a nehezén, sőt biztosan hosszabb ideig kell kórházban maradnia mint azt remélték.

- írták.

Segítség Mázlinak

Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány 
1173 7007 - 2373 2580 - 0000 0000
IBAN: HU70117370072373258000000000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB 
Közleménybe írjátok bele: "Mázli"

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu