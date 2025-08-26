1 órája
Nincs jól Mázli, akit a győri rendőrök találtak az M1-esen
Az M1-es autópálya Arrabona pihenőjében bukkantak rá egy árva jószágra pár nappal ezelőtt a győri rendőrök, akit Mázlinak neveztek el. Az állatvédelmi alapítvány szerint azonban nincs jól a kutyus.
A talált ebről a napokban portálunkon is beszámoltunk. A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány közösségi oldalán található posztjában a talált kutyus állapotáról és megpróbáltatásairól írt.
Nincs jól Mázli, a talált kutyus
Mázli felült és csóvált, ami egy ici-pici bizakodásra adott okot. Azonban a helyzet már nem ilyen jó. A fehérvári Alpha-Vet Állatkórház tájékoztatása szerint Mázli bágyadt, kedvetlen, nem eszik és továbbra is véres a széklete. Kicsi tündérkénk azonban hősiesen küzd és tűri a végeláthatatlan kezeléseket. A mostani tájékoztatás alapján még egyáltalán nincs túl a nehezén, sőt biztosan hosszabb ideig kell kórházban maradnia mint azt remélték.
Segítség Mázlinak
Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány
1173 7007 - 2373 2580 - 0000 0000
IBAN: HU70117370072373258000000000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB
Közleménybe írjátok bele: "Mázli"