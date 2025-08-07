augusztus 7., csütörtök

Szilsárkány és Pásztori között

1 órája

Fantasztikus fotókon mutatta meg olvasónk a gigaszivárványt

Címkék#szivárvány#olvasói fotók#Pásztori#Szilsárkány

Különleges jelenséget kapott lencsevégre olvasónk. Fantasztikus fotón mutatta meg a Rábaköz felett tündöklő gigaszivárványt.

Kisalföld.hu

"Júliusi eső. Szilsárkány és Pásztori között szombaton fotóztam a csodás égi jelenséget" – írta olvasónk. 

Fantasztikus szivárvány. A leveléhez fotókat is csatolt. Íme, a csodálatos felvételek:

Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó
Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

 

