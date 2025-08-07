Szilsárkány és Pásztori között
Fantasztikus fotókon mutatta meg olvasónk a gigaszivárványt
Különleges jelenséget kapott lencsevégre olvasónk. Fantasztikus fotón mutatta meg a Rábaköz felett tündöklő gigaszivárványt.
"Júliusi eső. Szilsárkány és Pásztori között szombaton fotóztam a csodás égi jelenséget" – írta olvasónk.
Fantasztikus szivárvány. A leveléhez fotókat is csatolt. Íme, a csodálatos felvételek:
