Buli és szórakozás

1 órája

Sziget fesztivál: a vasárnap legjobb pillanatai képekben

Idén is kiváló koncerteken vehetnek részt a fesztiválozók. Folytatódott a Sziget Fesztivál.

Kisalföld.hu

Szerdán elindult az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.

Budapest, 2025. augusztus 10. Az amerikai Isabel LaRosa koncertje a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 10-én.
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás:  MTI

Íme a vasárnap legjobb pillanatai képekben:

Sziget fesztivál: a vasárnap legjobb pillanatai képekben

Fotók: Bodnár Boglárka/MTI

Az első nap képeit itt tudod megnézni. A csütörtöki fotókat itt. A pénteki eseményeket itt tudod visszanézni, szombaton pedig ezeket a felvételeket mutattuk meg olvasóinknak.

 

 

