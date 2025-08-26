A szerelem nem válogat, különleges párt örökített meg Olvasónk - fotó

Szerelmet bárhol láthatunk, csak észre kell vennünk. Mosonmagyaróvári olvasónk, Bíró Dóra pontosan ezt tette. Egy békés balkáni gerlepárt örökített meg és osztotta meg velünk a fotót.

Gerlepárt örökített meg olvasónk. Fotó: Bíró Dóra

Nemrégiben a sarki fényről, valamint a Vénusz és Jupiter együttállásáról is kaptunk lenyűgöző felvételeket Dórától.