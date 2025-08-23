Több százan táncoltak együtt - Rengetegen érkeztek a szenior sport programokra - fotók, videó

„Az idősödés nem a veszteségekről szól, hanem a kiteljesedésről és a lehetőségekről.” Ezzel a szép gondolattal jellemezte a Rejuniva Magyarországi Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál mögött álló szellemiséget Némethné Jankovics Györgyi az egyik fő szervező. A hétvégén közel kétezer szép korú érkezik Győrbe, hogy élvezze a mozgás örömét és bebizonyítsa a kor tényleg csak egy szám.

A mozgás és a fittség nem csak a fiataloké. Győrben két napig az idősebb korosztály sportolásáé a főszerep a Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál során.

Fotó: Molcsányi Máté

Hat év után újra Szenior sportjátékok

Hat év után először rendezték meg újra a Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivált. Már a megnyitóra is rengeteg nyugdíjas korú hölgy és úr érkezett, ami annak is volt köszönhető, hogy szinte mind részt vettek a nagy fináléban, ami egy jó hangulatú közös szenior örömtánc volt.

A két napos eseményből a szombat a rekreációs mozgásoké, mint a szenior örömtánc, a gyaloglás vagy épp a sárkányhajózás, valamint egy konferenciát is rendeztek. Vasárnap pedig a versenyzőké lesz a fő szerep, ugyanis ezeket a példaértékű sportembereket még az idő múlása sem tarthatja vissza a mindennapi mozgástól.

– A mozgás a fittség és a jó erőnlét nem csak a fiatalok privilégiuma és bár a hétvégén érmeket is osztunk, hisszük, hogy az élmények fontosabbak az érmeknél – mondta el köszönőjében Némethné Jankovics Györgyi.

Pető György főszervező pedig barátság éremmel köszönte meg a szervezésben komoly támogatást nyújtóknak a segítséget.