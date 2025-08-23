augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu videó

37 perce

Több százan táncoltak együtt - Rengetegen érkeztek a szenior sport programokra - fotók, videó

Címkék#örömtánc#Révész Máriusz#szenior sport#Szőnyi Ferenc

Közel kétezer szépkorú mozdult együtt Győrben. Fergeteges közös örömtánc nyitotta meg a két napos Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivált.

Dániel Viktória

„Az idősödés nem a veszteségekről szól, hanem a kiteljesedésről és a lehetőségekről.” Ezzel a szép gondolattal jellemezte a Rejuniva Magyarországi Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál mögött álló szellemiséget Némethné Jankovics Györgyi az egyik fő szervező. A hétvégén közel kétezer szép korú érkezik Győrbe, hogy élvezze a mozgás örömét és bebizonyítsa a kor tényleg csak egy szám.

szenior sportjátékok
A mozgás és a fittség nem csak a fiataloké. Győrben két napig az idősebb korosztály sportolásáé a főszerep a Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál során.
Fotó: Molcsányi Máté

Hat év után újra Szenior sportjátékok

Hat év után először rendezték meg újra a Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivált. Már a megnyitóra is rengeteg nyugdíjas korú hölgy és úr érkezett, ami annak is volt köszönhető, hogy szinte mind részt vettek a nagy fináléban, ami egy jó hangulatú közös szenior örömtánc volt.

A két napos eseményből a szombat a rekreációs mozgásoké, mint a szenior örömtánc, a gyaloglás vagy épp a sárkányhajózás, valamint egy konferenciát is rendeztek. Vasárnap pedig a versenyzőké lesz a fő szerep, ugyanis ezeket a példaértékű sportembereket még az idő múlása sem tarthatja vissza a mindennapi mozgástól.

– A mozgás a fittség és a jó erőnlét nem csak a fiatalok privilégiuma és bár a hétvégén érmeket is osztunk, hisszük, hogy az élmények fontosabbak az érmeknél – mondta el köszönőjében Némethné Jankovics Györgyi. 

Pető György főszervező pedig barátság éremmel köszönte meg a szervezésben komoly támogatást nyújtóknak a segítséget.

Rengetegen érkeztek a szenior sport programokra

Fotók: Molcsányi Máté

Hatvan évesen is példák

Az esemény két díszvendége két olyan hatvanas, hatvanhoz közeli, sportember, akinek teljesítménye minden korosztály számára megsüvegelendő. Földingné Nagy Judit, hosszútávfutó atléta, 14-szeres magyar bajnok, olimpikon 13 éves kora óta sportol és még most is napi szinten edz és s Szőnyi Ferenc, magyar triatlonista,összetett ultratriatlon világbajnok, aki nem rég tért vissza Kanadából, ahol új világcsúccsal teljesítette a világ egyik legnehezebb kerékpáros versenyét.

Szerte az országból érkeztek résztvevők a hétvégi eseményre. Volt olyan csapat, akik egészen Nyíregyházáról utaztak Győrig.
Fotó: Molcsányi Máté

Százmilliók a nyugdíjas sportnak

Az esemény fővédnöke Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkár és védnöke Prof.Dr. Friedler Ferenc a Széchenyi István Egyetem Rektora szintén részt vettek a megnyitón.

Az államtitkár úgy véli, hogy azokat, akik nem mozognak eleget, úgy tudják megszólítani, hogy élménnyé alakítják a mozgást. Hozzátette, emellett akkor tudnak sikeresek lenni, hogyha nemcsak élményt, hanem közösséget, közösségi élményt is nyújtanak.

– Az Aktív Magyarország idén több mint 250 millió forinttal támogatta a nyugdíjasok "megmozdítását".

kisalfold.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu