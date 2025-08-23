2 órája
Több százan táncoltak együtt - Rengetegen érkeztek a szenior sport programokra - fotók, videó
Közel kétezer szépkorú mozdult együtt Győrben. Fergeteges közös örömtánc nyitotta meg a két napos Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivált.
„Az idősödés nem a veszteségekről szól, hanem a kiteljesedésről és a lehetőségekről.” Ezzel a szép gondolattal jellemezte a Rejuniva Magyarországi Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál mögött álló szellemiséget Némethné Jankovics Györgyi az egyik fő szervező. A hétvégén közel kétezer szép korú érkezik Győrbe, hogy élvezze a mozgás örömét és bebizonyítsa a kor tényleg csak egy szám.
Hat év után újra Szenior sportjátékok
Hat év után először rendezték meg újra a Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivált. Már a megnyitóra is rengeteg nyugdíjas korú hölgy és úr érkezett, ami annak is volt köszönhető, hogy szinte mind részt vettek a nagy fináléban, ami egy jó hangulatú közös szenior örömtánc volt.
A két napos eseményből a szombat a rekreációs mozgásoké, mint a szenior örömtánc, a gyaloglás vagy épp a sárkányhajózás, valamint egy konferenciát is rendeztek. Vasárnap pedig a versenyzőké lesz a fő szerep, ugyanis ezeket a példaértékű sportembereket még az idő múlása sem tarthatja vissza a mindennapi mozgástól.
– A mozgás a fittség és a jó erőnlét nem csak a fiatalok privilégiuma és bár a hétvégén érmeket is osztunk, hisszük, hogy az élmények fontosabbak az érmeknél – mondta el köszönőjében Némethné Jankovics Györgyi.
Pető György főszervező pedig barátság éremmel köszönte meg a szervezésben komoly támogatást nyújtóknak a segítséget.
Rengetegen érkeztek a szenior sport programokraFotók: Molcsányi Máté
Hatvan évesen is példák
Az esemény két díszvendége két olyan hatvanas, hatvanhoz közeli, sportember, akinek teljesítménye minden korosztály számára megsüvegelendő. Földingné Nagy Judit, hosszútávfutó atléta, 14-szeres magyar bajnok, olimpikon 13 éves kora óta sportol és még most is napi szinten edz és s Szőnyi Ferenc, magyar triatlonista,összetett ultratriatlon világbajnok, aki nem rég tért vissza Kanadából, ahol új világcsúccsal teljesítette a világ egyik legnehezebb kerékpáros versenyét.
Százmilliók a nyugdíjas sportnak
Az esemény fővédnöke Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkár és védnöke Prof.Dr. Friedler Ferenc a Széchenyi István Egyetem Rektora szintén részt vettek a megnyitón.
Az államtitkár úgy véli, hogy azokat, akik nem mozognak eleget, úgy tudják megszólítani, hogy élménnyé alakítják a mozgást. Hozzátette, emellett akkor tudnak sikeresek lenni, hogyha nemcsak élményt, hanem közösséget, közösségi élményt is nyújtanak.
– Az Aktív Magyarország idén több mint 250 millió forinttal támogatta a nyugdíjasok "megmozdítását".
kisalfold.hu videó
- A tragikusan elhunyt, fiatal sportvezetőre emlékeztek Vitnyéden, emléktáblát avattak Dávid tiszteletére
- Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak - fotók, videó
- Így vonultak az ETO FC szurkolói a Rapid Wien elleni meccs előtt – galéria, videó
- Betegágyából induló csornai diáklány nyerte meg Pitti Katalin énekversenyét - fotók, videó
- Szüret a Soproni Borvidéken, az Irsait szedik először - fotók, videó