Fesztivál hangulat a "szedresek" falvában - fotók

A Szederfesztivál legjobb ételei

A második nap is hasonlóan jól telt, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a szervezők felé. A fiatalok körében nagyon népszerű volt a Széchenyi István Egyetem szimulátor kamionja. A Szederfesztivál két csapatversenyén pedig helyi és határon túli csapatok is megméretették magukat.

Főzőverseny legjobbjai:

I. Öttevényi Önkéntes tűzoltók

II. Faluszépítők

III. Nyárasd

– Nagyon örültünk annak, hogy a klasszikus pörkölt mellett sok egyéb ételt is készítettek a versenyzők. Volt káposztás csülök, kenyércipós csilis bab, tárkonyos hagymaleves szedres gombócokkal és egy különleges padthai étel is – mondta el a polgármester.

Minden korosztály talált magának szórakozást az első öttevényi Szederfesztiválon. A tervek szerint jövőre is megrendezik az eseményt.

Fotó: Molcsányi Máté

Nagyon kis pályás foci

A „nagyon kis pályás foci” kupát is komoly érdeklődés övezte. A vártnál is több, összesen 14 csapat nevezett. A verseny során 3 fős csapatok játszottak egymás ellen 12 perces meccseket. A négy legjobb csapat:

I. Gecsei FC

II. Fal

III. Falábúak

IV. Nyárasd

– A Szederfesztivált mindenképp szeretnénk hagyománnyá tenni és évről évre megrendezni – hangsúlyozta Raczenböck Kálmán és Benkőné Krankovits Melinda alpolgármester, akik azt is hozzátették a következő nagy esemény a településen a Földváry kastélyban tartott adventi vásár és a kulturális egyesület által szervezett mikulás ünnepség lesz.

A Fesztivál ötletéről és arról, hogy Öttevény neve mért fonódik össze oly erősen a szederrel, korábbi cikkünkben olvashatnak.