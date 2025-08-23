1 órája
Fesztivál hangulat a "szedresek" falvában - fotók
Még a vártnál is nagyobb sikert aratott a Szederfesztivál. A kertmozi, főzőverseny és a "nagyon kis pályás foci" kupa is rengeteg részvevőt vonzott.
Hatalmas siker az első öttevényi Szederfesztivál. Délután jártunk a helyszínen, ahol számos programmal készültek a szervezők voltak csapatversenyek, koncertek, kézművesek, sőt még egy szimulátor kamion is.
Kertmozi félezer nézővel
– Az esemény hivatalosabb része tegnap volt, amikor jelenlegi és reménybeli testvértelepüléseink képviselőit fogadtuk és a jövőbeli együttműködésekről egyeztettünk, különös tekintettel a civil szervezetek lehetőségeire – mondta el Raczenböck Kálmán polgármester. – A nap második felében zenei előadásokkal és értéktár bemutatóval készültünk, a szintén elő ízben rendezett nyár esti kertmozi pedig elsöprő sikert aratott több mint ötszázan nézték velünk a Hogyan, tudnék élni nélküled című filmet.
Fesztivál hangulat a "szedresek" falvábanFotók: Molcsányi Máté
A Szederfesztivál legjobb ételei
A második nap is hasonlóan jól telt, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a szervezők felé. A fiatalok körében nagyon népszerű volt a Széchenyi István Egyetem szimulátor kamionja. A Szederfesztivál két csapatversenyén pedig helyi és határon túli csapatok is megméretették magukat.
Főzőverseny legjobbjai:
I. Öttevényi Önkéntes tűzoltók
II. Faluszépítők
III. Nyárasd
– Nagyon örültünk annak, hogy a klasszikus pörkölt mellett sok egyéb ételt is készítettek a versenyzők. Volt káposztás csülök, kenyércipós csilis bab, tárkonyos hagymaleves szedres gombócokkal és egy különleges padthai étel is – mondta el a polgármester.
Nagyon kis pályás foci
A „nagyon kis pályás foci” kupát is komoly érdeklődés övezte. A vártnál is több, összesen 14 csapat nevezett. A verseny során 3 fős csapatok játszottak egymás ellen 12 perces meccseket. A négy legjobb csapat:
I. Gecsei FC
II. Fal
III. Falábúak
IV. Nyárasd
– A Szederfesztivált mindenképp szeretnénk hagyománnyá tenni és évről évre megrendezni – hangsúlyozta Raczenböck Kálmán és Benkőné Krankovits Melinda alpolgármester, akik azt is hozzátették a következő nagy esemény a településen a Földváry kastélyban tartott adventi vásár és a kulturális egyesület által szervezett mikulás ünnepség lesz.
