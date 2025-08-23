augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szederfesztivál

55 perce

Fesztivál hangulat a "szedresek" falvában - fotók

Címkék#Szederfesztivál#szimulátor kamion#főzőverseny

Még a vártnál is nagyobb sikert aratott a Szederfesztivál. A kertmozi, főzőverseny és a "nagyon kis pályás foci" kupa is rengeteg részvevőt vonzott.

Dániel Viktória

Hatalmas siker az első öttevényi Szederfesztivál. Délután jártunk a helyszínen, ahol számos programmal készültek a szervezők voltak csapatversenyek, koncertek, kézművesek, sőt még egy szimulátor kamion is.

szederfesztivál
A Szederfesztivál legjobb szakácsai. Kiélezett verseny volt egy-egy pont döntött a helyezésekről.
Fotó: Molcsányi Máté

Kertmozi félezer nézővel

– Az esemény hivatalosabb része tegnap volt, amikor jelenlegi és reménybeli testvértelepüléseink képviselőit fogadtuk és a jövőbeli együttműködésekről egyeztettünk, különös tekintettel a civil szervezetek lehetőségeire – mondta el Raczenböck Kálmán polgármester. – A nap második felében zenei előadásokkal és értéktár bemutatóval készültünk, a szintén elő ízben rendezett nyár esti kertmozi pedig elsöprő sikert aratott több mint ötszázan nézték velünk a Hogyan, tudnék élni nélküled című filmet.

Fesztivál hangulat a "szedresek" falvában

Fotók: Molcsányi Máté

A Szederfesztivál legjobb ételei

A második nap is hasonlóan jól telt, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a szervezők felé. A fiatalok körében nagyon népszerű volt a Széchenyi István Egyetem szimulátor kamionja. A Szederfesztivál két csapatversenyén pedig helyi és határon túli csapatok is megméretették magukat.

Főzőverseny legjobbjai:

I. Öttevényi Önkéntes tűzoltók

II. Faluszépítők

III. Nyárasd

– Nagyon örültünk annak, hogy a klasszikus pörkölt mellett sok egyéb ételt is készítettek a versenyzők. Volt káposztás csülök, kenyércipós csilis bab, tárkonyos hagymaleves szedres gombócokkal és egy különleges padthai étel is – mondta el a polgármester.

Minden korosztály talált magának szórakozást az első öttevényi Szederfesztiválon. A tervek szerint jövőre is megrendezik az eseményt.
Fotó: Molcsányi Máté

Nagyon kis pályás foci

A „nagyon kis pályás foci” kupát is komoly érdeklődés övezte. A vártnál is több, összesen 14 csapat nevezett. A verseny során 3 fős csapatok játszottak egymás ellen 12 perces meccseket. A négy legjobb csapat:

I. Gecsei FC

II. Fal

III. Falábúak

IV. Nyárasd

– A Szederfesztivált mindenképp szeretnénk hagyománnyá tenni és évről évre megrendezni – hangsúlyozta Raczenböck Kálmán és Benkőné Krankovits Melinda alpolgármester, akik azt is hozzátették a következő nagy esemény a településen a Földváry kastélyban tartott adventi vásár és a kulturális egyesület által szervezett mikulás ünnepség lesz.

A Fesztivál ötletéről és arról, hogy Öttevény neve mért fonódik össze oly erősen a szederrel, korábbi cikkünkben olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu