Megjöttünk
36 perce
Szebbnél szebb neveket kaptak a napokban született babák Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Sopronban születtek:
Augusztus 18-án: Torma Ábel József (Nagylózs), Torma Annamária (Nagylózs), Gyarmathi Zente (Sopron), Németh Nándor (Nick), Varga Nátán (Kapuvár).
Augusztus 19-én: Szentgróti Adél Hedvig (Sopron).
Augusztus 20-án: Markó Hédi (Nagycenk), Kovács Zsófia (Sopron), Buzai Panna (Sopron), Buzai Marcell (Sopron).
Megjöttünk
- Három kisbaba született kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
- Ők születtek kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
- Négy kisbaba sírt fel hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron
- Négy kisbaba született a hétvégén Sopronban
- Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, tizenöten születtek a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre