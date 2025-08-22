augusztus 22., péntek

Szebbnél szebb neveket kaptak a napokban született babák Sopronban

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Szebbnél szebb neveket kaptak a napokban született babák Sopronban

Forrás: pexels.com

Sopronban születtek:

Augusztus 18-án: Torma Ábel József (Nagylózs), Torma Annamária (Nagylózs), Gyarmathi Zente (Sopron), Németh Nándor (Nick), Varga Nátán (Kapuvár).

Augusztus 19-én: Szentgróti Adél Hedvig (Sopron).

Augusztus 20-án: Markó Hédi (Nagycenk), Kovács Zsófia (Sopron), Buzai Panna (Sopron), Buzai Marcell (Sopron).

