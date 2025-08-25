augusztus 25., hétfő

Megjöttünk

35 perce

Számos kisbaba született a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Forrás: pexels.com

Augusztus 22-én született Mosonmagyaróváron: Bangha Benedek (Máriakálnok).

Augusztus 23-án születtek:

Győrben: Burján Zalán (Győrújbarát), Joó Benedek (Csorna), Sárközi Benett (Pér), Gyüszi Olivér (Ete), Fodor Zsófia (Gönyű), Fejes Janka (Jánossomorja), Halász-Kocsis Dorka (Győr).

Mosonmagyaróváron: Frey Zsombor (Mosonmagyaróvár).

Augusztus 24-én születtek:

Győrben: Pelczéder-Imre Vencel (Győrság), Nits Kristóf (Győr), Cigle Ábel (Kóny).

Mosonmagyaróváron: Vörös Vencel Máté (Mosonszolnok), Csonka Benjamin (Mosonmagyaróvár), Szeredi Dominik (Hédervár).

 

