49 perce
Számos kisbaba született a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Augusztus 22-én született Mosonmagyaróváron: Bangha Benedek (Máriakálnok).
Augusztus 23-án születtek:
Győrben: Burján Zalán (Győrújbarát), Joó Benedek (Csorna), Sárközi Benett (Pér), Gyüszi Olivér (Ete), Fodor Zsófia (Gönyű), Fejes Janka (Jánossomorja), Halász-Kocsis Dorka (Győr).
Mosonmagyaróváron: Frey Zsombor (Mosonmagyaróvár).
Augusztus 24-én születtek:
Győrben: Pelczéder-Imre Vencel (Győrság), Nits Kristóf (Győr), Cigle Ábel (Kóny).
Mosonmagyaróváron: Vörös Vencel Máté (Mosonszolnok), Csonka Benjamin (Mosonmagyaróvár), Szeredi Dominik (Hédervár).
Megjöttünk
- Egy kisbabának örülhettek a szülei Győrben
- Szebbnél szebb neveket kaptak a napokban született babák Sopronban
- Három kisbaba született kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
- Ők születtek kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
- Négy kisbaba sírt fel hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron