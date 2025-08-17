Tömeg, fények és felejthetetlen dallamok a Soproni Sörnapokról - fotók, videó

Fotó: Rombai Peter

Az est fénypontjaként Ganxsta Zolee és a Kartel vette birtokba a színpadot. A legendás formáció sajátos stílusával és sodró energiájával teljesen betöltötte a teret, és fergeteges zárást adott a szombati napnak.

Fotó: Rombai Peter

Nemcsak a színpad, hanem a Romkert is különleges élményekkel várta a látogatókat. A több ezer éves falak között ezúttal a diszkó szerelmesei mulathattak, ahol fiatalok és idősebbek együtt ropták a táncot hajnalig.

Fotó: Rombai Peter

A hétvége pedig még nem ért véget: vasárnap is bőven akad program azok számára, akik egy kis esti kikapcsolódásra vágynak. 19 órától Nagy Bogi, majd 21 órától az ikonikus Első Emelet csap a húrok közé, így garantáltan felejthetetlen lezárása lesz a hétvégének.