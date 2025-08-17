31 perce
Tömeg, fények és felejthetetlen dallamok a Soproni Sörnapokról - fotók, videó
Szombaton ismét benépesült a belváros: ezúttal is hatalmas tömeget vonzott a város utcáira a Soproni Sörnapok. A nyári estéhez méltóan jókedv, zeneszó és pezsgő hangulat lengte be a helyszínt, ahol minden generáció megtalálhatta a maga szórakozását.
A színpadon kora este a fiatalok körében népszerű Nemazalány x Sofi duó gondoskodott a bemelegítésről. A közönség soraiból százak énekelték együtt a slágereket, a lelkesedés pedig már előrevetítette, hogy emlékezetes este kerekedik a Soproni Sörnapokon.
Tömeg a Soproni Sörnapokon
Az ezt követő fellépő, az Anna and the Barbies, ismét bizonyította, hogy különleges hangulatot tud teremteni. A "Márti dala" alatt a közönség fényárban úszott, a magasba lendülő kezek és az egy emberként éneklő tömeg pedig igazán megható pillanatot hozott.
Soproni Sörnapok - a szombati napFotók: Rombai Péter
Az est fénypontjaként Ganxsta Zolee és a Kartel vette birtokba a színpadot. A legendás formáció sajátos stílusával és sodró energiájával teljesen betöltötte a teret, és fergeteges zárást adott a szombati napnak.
Nemcsak a színpad, hanem a Romkert is különleges élményekkel várta a látogatókat. A több ezer éves falak között ezúttal a diszkó szerelmesei mulathattak, ahol fiatalok és idősebbek együtt ropták a táncot hajnalig.
A hétvége pedig még nem ért véget: vasárnap is bőven akad program azok számára, akik egy kis esti kikapcsolódásra vágynak. 19 órától Nagy Bogi, majd 21 órától az ikonikus Első Emelet csap a húrok közé, így garantáltan felejthetetlen lezárása lesz a hétvégének.