augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buli, buli szombat este

58 perce

Tömeg, fények és felejthetetlen dallamok a Soproni Sörnapokon - fotók, videó

Címkék#Soproni Sörnapok#buli#szórakozás

Szombaton ismét benépesült a belváros: ezúttal is hatalmas tömeget vonzott a város utcáira a Soproni Sörnapok. A nyári estéhez méltóan jókedv, zeneszó és pezsgő hangulat lengte be a helyszínt, ahol minden generáció megtalálhatta a maga szórakozását.

Varga Henrietta

A színpadon kora este a fiatalok körében népszerű Nemazalány x Sofi duó gondoskodott a bemelegítésről. A közönség soraiból százak énekelték együtt a slágereket, a lelkesedés pedig már előrevetítette, hogy emlékezetes este kerekedik a Soproni Sörnapokon. 

Soproni Sörnapok
A Nemazalány x Sofi duó koncertjén is tömegek tapsoltak a Soproni Sörnapokon. Fotó: Rombai Peter

Tömeg a Soproni Sörnapokon

Az ezt követő fellépő, az Anna and the Barbies, ismét bizonyította, hogy különleges hangulatot tud teremteni. A "Márti dala" alatt a közönség fényárban úszott, a magasba lendülő kezek és az egy emberként éneklő tömeg pedig igazán megható pillanatot hozott.

Soproni Sörnapok - a szombati nap

Fotók: Rombai Péter
Fotó: Rombai Peter

Az est fénypontjaként Ganxsta Zolee és a Kartel vette birtokba a színpadot. A legendás formáció sajátos stílusával és sodró energiájával teljesen betöltötte a teret, és fergeteges zárást adott a szombati napnak.

 

Fotó: Rombai Peter

Nemcsak a színpad, hanem a Romkert is különleges élményekkel várta a látogatókat. A több ezer éves falak között ezúttal a diszkó szerelmesei mulathattak, ahol fiatalok és idősebbek együtt ropták a táncot hajnalig.

Fotó: Rombai Peter

A hétvége pedig még nem ért véget: vasárnap is bőven akad program azok számára, akik egy kis esti kikapcsolódásra vágynak. 19 órától Nagy Bogi, majd 21 órától az ikonikus Első Emelet csap a húrok közé, így garantáltan felejthetetlen lezárása lesz a hétvégének.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu