Sok-sok kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Augusztus 6-án születtek Győrben: Balogh Balázs (Beled), Fehér Patrícia Inez (Győrújbarát)
Augusztus 7-én születtek Győrben: Nagy Bernát (Öttevény), Sümegi Kristóf (Győrújbarát), Csirkovics Elizabet (Győr)
Augusztus 8-án születtek Győrben: Horváth Bende (Felpéc)
Augusztus 7-én születtek Mosonmagyaróváron: Horváth Alexandra (Mosonmagyaróvár), Taschek Dániel (Petőháza)
