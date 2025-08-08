augusztus 8., péntek

László névnap

24°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megjöttünk

1 órája

Sok-sok kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

Címkék#Mosonmagyaróvár#kórház#névsor#győr

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Sok-sok kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

Fotó: Shutterstock

Augusztus 6-án születtek Győrben: Balogh Balázs (Beled), Fehér Patrícia Inez (Győrújbarát)

Augusztus 7-én születtek Győrben: Nagy Bernát (Öttevény), Sümegi Kristóf (Győrújbarát), Csirkovics Elizabet (Győr)

Augusztus 8-án születtek Győrben: Horváth Bende (Felpéc)

Augusztus 7-én születtek Mosonmagyaróváron: Horváth Alexandra (Mosonmagyaróvár), Taschek Dániel (Petőháza)
 

Megjöttünk

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu