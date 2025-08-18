1 órája
Hamarosan startol a sitkei rockfesztivál: színpadon az Ossian, a Pokolgép, a Lord, a Karthago és a Moby Dick is
2025-ben immár 37. alkalommal találkozhatnak a rockzene kedvelői a nyárzáró fesztiválon, hol jó zenékkel, kellemes társasággal várják a résztvevőket. Hamarosan startol a sitkei rockfesztivál, mutatjuk a programot.
Zene, buli szórakozás. Augusztus 22-23. között rendezik meg a 37. Sitkei Rockfesztivált. Számos koncerttel várják az érdeklődőket.
A ma közel hétszáz lakosú települést 1946-ban Kissitke és Nagysitke egyesítésével hozták létre. Első okleveles említése Sitka néven 1251-ből való. A korai település a 15. században vált ketté, addig a Sitkei család birtoka volt. Nagysitke 1426-ban jelent meg először írásban. 1337-ben említtették Szent Lőrincnek szentelt templomát és azt, hogy 1427-ben vásáros hely volt. Pápa eleste után adót fizettek a töröknek, de 1567-ben és 1683-ban német zsoldosok raboltak a faluban. 1664-ben Sitkey György részét Esterházy Mihály vette meg. 1698-ban Esterházy Dániel Felsőbüki Nagy Istvánnak engedte át. A 16. században a Kisfaludy család is birtokos, sőt kastélyuk is volt Nagysitkén –olvasható a rendezvény weboldalán.
Sitkei Rockfesztivál: mutatjuk a programot
Augusztus 22.:
18:00 RockMilady
19:30 Leander Kills
21:00 Ossian
22:45 Pokolgép
Akusztik Színpad: Ndrew’s Acoustic
Augusztus 23.
Kapunyitás: 15:30
16:30 Mudfield
18:00 Karthago
19:40 P.Mobil
21:20 Lord
23:00 Moby Dick
Akusztik Színpad: Bene Zoli Akusztik