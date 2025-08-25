augusztus 25., hétfő

Emlékezetes adományok

39 perce

Négy kisgyermek szívszorító cselekedete a sitkei rockfesztiválon - fotó

Címkék#adomány#Sitkei Rockfesztivál#gyermek

2025-ben immár 37. alkalommal találkozhattak a rockzene kedvelői a nyárzáró fesztiválon, hol jó zenékkel, kellemes társasággal várták a résztvevőket. A sitkei rockfesztivál után megható posztot közöltek facebook oldalukon.

Kisalföld.hu

A sitkei rockfesztivál faceboook oldalán megható poszt jelent meg a minap. Mint írták: "megosztjuk veletek a hétvége számunkra egyik legkedvesebb pillanatát." A sitkei rockfesztiválon szombaton, a P.Mobil fellépése után négy gyermek lépett az InfóPonthoz. Egy poharat szorongattak a markukban. 

sitkei rockfesztivál gyermek fiatal adomány kápolna
Sitkei rockfesztivál: immár 37. alkalommal találkozhattak a rockzene kedvelői a nyárzáró fesztiválon.
Forrás:  MW Archívum

Sitkei rockfesztivál - gyermekek szívszorító tette

Mint az posztjukban olvasható: elmondták, hogy körbejárták a fesztiválterületet és aprót gyűjtöttek nekünk, hogy sikeres legyen a kápolnafelújítás. A hír rögtön eljutott a főszervezőkhöz, egyszerre voltunk meglepettek és meghatottak, visszakérdeztünk a telefonban, hogy jól értjük-e. 

Az adományt a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület nevében Czupor Szilvia, az egyesület titkára vette át, kordonon belülre invitálta a gyerekeket, beszélgetett velük, és közös kép is készült. Ez az adományozás emlékezetes marad számunkra. Nem a számossága miatt, az egyáltalán nem fontos".

Mint hozzátették: A gyermekekből áradó őszinte, jó szándék teszi értékessé! Köszönjük a fiataloknak! Óriási öröm, hogy velünk van az utánpótlás, az újabb generáció! És köszönet azoknak, akik dobtak be pénzérmét a pohárba, ha csak 5 forintot is. A gyerekeknek biztosan nagy sikerélmény volt. Mindig mondjuk: Sitke egy nagy, összetartó közösség!

