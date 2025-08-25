Négy kisgyermek szívszorító cselekedete a sitkei rockfesztiválon - fotó

A sitkei rockfesztivál faceboook oldalán megható poszt jelent meg a minap. Mint írták: "megosztjuk veletek a hétvége számunkra egyik legkedvesebb pillanatát." A sitkei rockfesztiválon szombaton, a P.Mobil fellépése után négy gyermek lépett az InfóPonthoz. Egy poharat szorongattak a markukban.

Sitkei rockfesztivál: immár 37. alkalommal találkozhattak a rockzene kedvelői a nyárzáró fesztiválon.

Forrás: MW Archívum

Sitkei rockfesztivál - gyermekek szívszorító tette

Mint az posztjukban olvasható: elmondták, hogy körbejárták a fesztiválterületet és aprót gyűjtöttek nekünk, hogy sikeres legyen a kápolnafelújítás. A hír rögtön eljutott a főszervezőkhöz, egyszerre voltunk meglepettek és meghatottak, visszakérdeztünk a telefonban, hogy jól értjük-e.