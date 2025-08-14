22 perce
Horváth Elemér vajdával a romák helyzetéről is beszélgettünk
A vármegyei roma hagyományőrző rendezvénynek pénteken ad otthont Mosonmagyaróvár, ahová várják Kis Grófot, Leilát is. A főszervezővel, Horváth Elemér roma vajdával beszélgettünk, akit nemrég Győr-Moson-Sopron vármegye szolgálatáért díjjal tüntettek ki.
Horváth Elemér roma vajda Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díjat vehetett át nemzetiségi tagozatban a Jánossomorján korábban megszervezett nemzetiségi- és értéknap keretében.
A roma vajda kihívásokról, feladatokról mesélt
Mit jelent ma romának lenni Magyarországon és milyen a helyzetük Győr-Moson-Sopronban? Milyen kihívásokkal küzd a 21. században egy roma vajda? Egyáltalán ki lehet és meddig valaki vajda? Ezekről is érdeklődtünk Horváth Elemér mosonmagyaróvári roma vajdánál.
Hallgasd meg podcastunkat itt:
A roma közösség vezetője a pénteki vármegyei roma hagyományőrző rendezvényről is beszámolt, melynek sok év után ismét Mosonmagyaróvár ad otthont. A program nem csak a találkozások helyszíne, hanem hogy a színes hagyományait is újból megélje a közösség, bemutassa gasztronómiáját. Az eseményen többek között Kis Grófo és Leila szórakoztat.
Horváth Elemért arról is faggattuk, mit jelentett neki a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj, azt miért érdemelhette ki.
Mesélt arról is, mit jelent ma vajdának lenni: a nagyapja után átvett tisztség különleges elismerés a közösség részéről, a megbecsültség jele is. A tisztség azonban széleskörű feladatokkal is jár.
kisalfold.hu podcast
- Fertő tó víztani örökségéről és jövőjéről készült kiadvány - podcast
- A nők teszik otthonná a várost - Podcastunk vendége Obertolné Horváth Tímea
- A fogathajtó VB-n bizonyíthat a magyaróvári vállalkozó - podcast
- Nem tudja abbahagyni a tanulást a győri könyvtárigazgató, sorra szerzi a diplomákat - podcast
- Változások az országos és a vármegyei iparkamarában - Pintér-Péntek Imre volt podcast adásunk vendége