augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu podcast

11 órája

Horváth Elemér vajdával a romák helyzetéről is beszélgettünk

Címkék#kisalfold.hu podcast#feladat#Horváth Elemér#roma vajda#Magyarország

A vármegyei roma hagyományőrző rendezvénynek pénteken ad otthont Mosonmagyaróvár, ahová várják Kis Grófot, Leilát is. A főszervezővel, Horváth Elemér roma vajdával beszélgettünk, akit nemrég Győr-Moson-Sopron vármegye szolgálatáért díjjal tüntettek ki.

Mészely Réka

Horváth Elemér roma vajda Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díjat vehetett át nemzetiségi tagozatban a Jánossomorján korábban megszervezett nemzetiségi- és értéknap keretében. 

A roma vajda, Horváth Elemér a főszervezője a vármegyei roma napnak pénteken
A roma vajda, Horváth Elemér a főszervezője a vármegyei roma napnak pénteken.
Fotó: Kerekes István

A roma vajda kihívásokról, feladatokról mesélt

Mit jelent ma romának lenni Magyarországon és milyen a helyzetük Győr-Moson-Sopronban? Milyen kihívásokkal küzd a 21. században egy roma vajda? Egyáltalán ki lehet és meddig valaki vajda? Ezekről is érdeklődtünk Horváth Elemér mosonmagyaróvári roma vajdánál.

Hallgasd meg podcastunkat itt:

A roma közösség vezetője a pénteki vármegyei roma hagyományőrző rendezvényről is beszámolt, melynek sok év után ismét Mosonmagyaróvár ad otthont. A program nem csak a találkozások helyszíne, hanem hogy a színes hagyományait is újból megélje a közösség, bemutassa gasztronómiáját. Az eseményen többek között Kis Grófo és Leila szórakoztat. 

Horváth Elemért arról is faggattuk, mit jelentett neki a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj, azt miért érdemelhette ki. 

Mesélt arról is, mit jelent ma vajdának lenni: a nagyapja után átvett tisztség különleges elismerés a közösség részéről, a megbecsültség jele is. A tisztség azonban széleskörű feladatokkal is jár. 

 

kisalfold.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu