Horváth Elemér vajdával a romák helyzetéről is beszélgettünk

Horváth Elemér roma vajda Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díjat vehetett át nemzetiségi tagozatban a Jánossomorján korábban megszervezett nemzetiségi- és értéknap keretében.

A roma vajda, Horváth Elemér a főszervezője a vármegyei roma napnak pénteken.

Fotó: Kerekes István

A roma vajda kihívásokról, feladatokról mesélt

Mit jelent ma romának lenni Magyarországon és milyen a helyzetük Győr-Moson-Sopronban? Milyen kihívásokkal küzd a 21. században egy roma vajda? Egyáltalán ki lehet és meddig valaki vajda? Ezekről is érdeklődtünk Horváth Elemér mosonmagyaróvári roma vajdánál.

Hallgasd meg podcastunkat itt:

A roma közösség vezetője a pénteki vármegyei roma hagyományőrző rendezvényről is beszámolt, melynek sok év után ismét Mosonmagyaróvár ad otthont. A program nem csak a találkozások helyszíne, hanem hogy a színes hagyományait is újból megélje a közösség, bemutassa gasztronómiáját. Az eseményen többek között Kis Grófo és Leila szórakoztat.

Horváth Elemért arról is faggattuk, mit jelentett neki a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj, azt miért érdemelhette ki.

Mesélt arról is, mit jelent ma vajdának lenni: a nagyapja után átvett tisztség különleges elismerés a közösség részéről, a megbecsültség jele is. A tisztség azonban széleskörű feladatokkal is jár.