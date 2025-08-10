Tegnap, 6:05
Varázslatos retró fotókon mutatjuk, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton
Aki a megyeszékhelyen jár, a győri Baross utat biztosan felkeresi. A Fortepant böngészve látványos retró fotókra bukkantunk a győri Baross út elragadó hangulatáról, folytatjuk múltidéző cikkünket.
A Baross út Győr egyik legforgalmasabb útvonala, a Káptalandomb déli peremétől észak déli irányban átszeli a belvárost, majd a vasút felett átívelő Baross hídon keresztülhaladva Nádorvárosban folytatódik, ahol egészen a Szigethy Attila útig tart. Retró fotókon mutatjuk, milyen volt a győri Baross út elragadó hangulata.
Retró fotók a győri Baross út múltjából
A Fortepant böngészve újabb hat látványos fotóra bukkantunk a győri sétálóutcáról. Ezeket a felvételeket érdemes megnézned:
1. Baross Gábor út torkolata a Király utcába. Fortepan/id. Konok Tamás
2. Baross Gábor (Lenin) út - Szent István (Sztálin) út kereszteződése a Baross (Lenin) híd irányából. Jobbra a Vörös Csillag Szálló (később Rába Hotel) épülete. Fortepan/Fortepan
3. Baross Gábor (Lenin) út. Fortepan/Magyar Rendőr
4. Baross Gábor (Lenin) út. 1963. Fortepan/Nagy Gyula
5. 1967. Kisfaludy utca - Baross (Lenin) út sarok. Fortepan/Zofia Rydet
6. 1979. Baross Gábor (Lenin) út, a Győri Balett táncosai. Fortepan/Urbán Tamás