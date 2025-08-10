augusztus 11., hétfő

Múltidéző

Tegnap, 6:05

Varázslatos retró fotókon mutatjuk, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton

Aki a megyeszékhelyen jár, a győri Baross utat biztosan felkeresi. A Fortepant böngészve látványos retró fotókra bukkantunk a győri Baross út elragadó hangulatáról, folytatjuk múltidéző cikkünket.

Kisalföld.hu

A Baross út Győr egyik legforgalmasabb útvonala, a Káptalandomb déli peremétől észak déli irányban átszeli a belvárost, majd a vasút felett átívelő Baross hídon keresztülhaladva Nádorvárosban folytatódik, ahol egészen a Szigethy Attila útig tart. Retró fotókon mutatjuk, milyen volt a győri Baross út elragadó hangulata.

retró fotók győr belváros baross út
Retró fotók: a győri Baross út a Káptalandomb déli peremétől észak déli irányban szeli át a belvárost.
Forrás: Fortepan/Magyar Rendőr

Retró fotók a győri Baross út múltjából

A Fortepant böngészve újabb hat látványos fotóra bukkantunk a győri sétálóutcáról. Ezeket a felvételeket érdemes megnézned:

Varázslatos retró fotókon mutatjuk, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton

Fotók: Forrás: Fortepan

1. Baross Gábor út torkolata a Király utcába. Fortepan/id. Konok Tamás

2. Baross Gábor (Lenin) út - Szent István (Sztálin) út kereszteződése a Baross (Lenin) híd irányából. Jobbra a Vörös Csillag Szálló (később Rába Hotel) épülete. Fortepan/Fortepan

3. Baross Gábor (Lenin) út. Fortepan/Magyar Rendőr

4. Baross Gábor (Lenin) út. 1963. Fortepan/Nagy Gyula

5.  1967. Kisfaludy utca - Baross (Lenin) út sarok. Fortepan/Zofia Rydet

6. 1979. Baross Gábor (Lenin) út, a Győri Balett táncosai. Fortepan/Urbán Tamás

