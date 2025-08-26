augusztus 26., kedd

Rendőrnő vitte a szülinapi csodát a hét éves Dzseninek

Címkék#rendőrség#meglepetés#főtörzsőrmester#rendőrautó#születésnap

A rendőrség vitt ajándékot a hét éves Dzsenifer születésnapjára. Meglepetés volt, amikor a rendőrség munkatársa megjelent a házibulin és a főtörzsőrmester köszöntötte a kislányt.

Kisalföld.hu

„Csodák igenis léteznek!”- tudósít a Csornai Rendőrkapitányság munkatársáról a vármegyei rendőrség közösségi oldala. A rendőrnő, születésnapi partiján köszöntötte fel a hét éves, Bogyoszlón élő Dzsenifert. Nagy meglepetés volt a kislánynak és a vele ünneplő gyerekeknek a rendőrség ajándéka. Nagyot néztek, amikor a családi ház előtt megállt a rendőrautó és a partira betoppant Fábián Valéria rendőr főtörzsőrmester. Ajándékkal és versikével köszöntötte a szülinapost.

A rendőrség munkatársa köszöntötte fel szülinapján a hét éves Dzsenifert.
Fábián Valéria főtörzsőrmester meglepetésként érkezett Dzseni születésnapjára. Nagy volt a boldogság a rendőrség megjelenésekor. Fotó: Győr-Moson-Sopron Vármegyei rendőrség

Boldogságot hozott a rendőrség

A gyerekek boldogan fogadták az egyenruhás látogatót, a bátrabbak a rendőrautóba is beültek, hogy megismerkedjenek az abban megbújó rendőrségi „kütyükkel”. A meglepetés sikerült, örömöt és élményt adott a rendőrség egy kislánynak, ami számára és is talán örök emlék marad.

A találkozást követően Dzsenifer édesanyja köszönőlevelében ezt írta a rendőröknek: 

A meglepetés hatalmas örömet szerzett neki és a többi gyermeknek is. A rendőrnő kedvessége, a vers, az ajándék, és persze a rendőrautó, mind-mind felejthetetlen élményt jelentett számukra. A gyermekünk szemében ott csillogott az öröm, a hit, hogy a csodák igenis léteznek, és hogy vannak emberek, akik pusztán jóságból képesek boldoggá tenni másokat

- fogalmazta meg érzéseit az édesanya.

A rendőrség munkatársai máskor is szereznek örömet ily módon a gyerekeknek.

 

