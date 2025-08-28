Remek programokkal búcsúzik a nyár a Kisalföldön

Kísérő program: 08. 27., szerda, 19.00

A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje. Operagála – Zenélőudvar. Közreműködik: Alisa – szoprán, Yury Makhrov – tenor. Vezényel: Maestro Arkady Beryn. Evangélikus Öregtemplom udvara (Győr, Petőfi tér 2.), esőhelyszín: Richter Terem (Győr, Aradi vértanúk útja 16.). A koncertre jegyváltás szükséges, ára: 3000 Ft/fő. Jegyek kaphatók: www.jegy.hu.

A rendezvény hivatalos nyitvatartása: augusztus 28., csütörtök, 17.00–24.00; augusztus 29., péntek, 16.00–2.00; augusztus 30., szombat, 14.00–2.00.

Állatkertek Éjszakája a győri állatkertben

08. 29., péntek, 16.00–22.00

Xantus János Állatkert

16.00–20.40 Kreatív csarnok – a sarokban elkészíthetitek egyedi színes papírforgóitokat. 17.00 Megnyitó – köszönet az elmúlt kalandos szezonért. 17.30–21.00 Kulisszák mögött: elefántház-látogatás; kinyílik a gazdasági udvar kapuja; megnézhetitek, hol zajlik az állatkerti lakók etetésének előkészítése, hol járnak be a gondozók a tigris- és medveházakba. Állatorvosunk vár benneteket állatkerti rendelőjében és vadiúj mentőközpontunkat is bejárhatjátok! 18.00 Zoo Show 18.00–20.00 Kapibara-simogató, -etetés. 19.00 Tigrisek vacsorája. 20.00 Oroszlánok vacsorája. 20.30–21.00 Éjszakai kalandozoo túra. 21.15–21.45 Éjszakai kalandozoo túra.

A programok különjegy nélkül, az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogathatóak.

Nyárbúcsúztató Hoppáréval

08. 29., péntek, 18.00

Töltésszer 13.

Búcsúzzunk együtt a nyártól! A zenéről a Hoppáré gondoskodik, az ételekről-italokról a Pedró Pékség. Asztalfoglalás lehetséges a 06-20/257-8001-es telefonszámon, illetve az üzletben. Az esemény ingyenes!

Hajós szigettúra a Kék Tündér vagy az Angyal hajóval

08. 29., péntek, 15.00

Engedjetek a csábításnak és ismerjétek meg Győr szigeteit idegenvezetőnk érdekes történetein keresztül!

Részvételi díj: 7000 Ft/fő, 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő. Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu/varosnezo-setaink/aktualis-programunk/hajos-sziget-tura-a-folyok-varosaban-a-kek-tunder-vagy-angyal-hajoval, [email protected], vagy: +36-30/294-9174.